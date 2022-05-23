В Белгороде задержали мужа судьи по подозрению в особо крупной взятке

Posted 23 мая 2022, 11:18
Published 23 мая 2022, 11:18
Modified 1 декабря, 08:30
Updated 1 декабря, 08:30
В Белгороде по подозрению в особо крупной взятке задержали мужа судьи Кретовой и адвоката. Редакция пыталась связаться с судьёй, однако в приёмной отвечать журналистам отказались. В следственном комитете подтвердили задержание, однако комментарий пока не давали.
Журналистам стало известно, что речь может идти о нескольких миллионах рублей. В СК рассказали о задержании и возбуждении уголовного дела. Связаться с задержанным адвокатом не удалось – телефон выключен. В приёмной Кретовой сначала не дали комментарий якобы из-за того, что помощник судьи Татьяна Татаринцева не уполномочена комментировать случившееся. Она попросила перезвонить, когда на месте будет сама судья.
Однако связаться с Кретовой так и не удалось. Позже трубку взяла женщина, представившаяся её помощницей, и заявила, что «здесь комментариев не дают». Предположительно, «помощницей» могла быть сама судья.
Редакции стало известно, что заявителем была организация «Лимон плюс», имеющая отношение к предпринимателю Павлу Тапашиди. Примечательно, что он уже фигурировал в подобном деле. На тот раз оно касалось экс-главы Белгородского района Анатолия Попкова. Бизнесмен заявил о вымогательстве взятки со стороны чиновника.