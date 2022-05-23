В Белгороде задержали мужа судьи по подозрению в особо крупной взятке

Журналистам стало известно, что речь может идти о нескольких миллионах рублей. В СК рассказали о задержании и возбуждении уголовного дела. Связаться с задержанным адвокатом не удалось – телефон выключен. В приёмной Кретовой сначала не дали комментарий якобы из-за того, что помощник судьи Татьяна Татаринцева не уполномочена комментировать случившееся. Она попросила перезвонить, когда на месте будет сама судья.