Сотрудников автосалона в Белгороде пытаются уволить по собственному желанию

Posted 23 мая 2022, 14:14
Published 23 мая 2022, 14:14
Modified 1 декабря, 08:23
Updated 1 декабря, 08:23
В апреле сотрудникам автосалона «Ключавто» в Белгороде предложили написать заявление на отпуск без содержания из-за того, что у компании возникли финансовые трудности, а автомобильный рынок «сдал». Такая ситуация наблюдалась во всех салонах компании в России. Позже с работниками связались и попросили написать заявление ещё на две недели за свой счёт.
По словам сотрудников, в начале мая, когда настало время выходить на работу, из белгородского салона начали вывозить все машины в соседние регионы, ссылаясь на сложную ситуацию на рынке и на то, что Белгородская область — приграничный регион.
Нас собрали и сказали, что в связи с тяжёлой ситуацией на автомобильном рынке, а также из-за того, что мы находимся в Белгороде, на приграничной территории, в наших услугах больше не нуждаются. Автосалон якобы будет постепенно закрываться. Нам предложили написать заявление по собственному желанию. Сокращать и выплачивать по сокращению нам отказались. Нам ответили, что никаких трёх зарплат нам не положено. Предложили выплатить по 10-12 тыс. рублей.сотрудник отдела продаж
Когда сотрудники отказались от выплат в 10 тыс. рублей и заявлений «по собственному», руководство компании предложило им работать в пустом автосалоне за оклад в 13 тыс. рублей: «Тем самым они тянут время, чтобы мы постепенно начинали писать заявления".
По факту мы сидим здесь, как охранники и пытаемся защитить свои права. Они не хотят рисковать автомобилями, а мы оказались вот в такой ситуации.Сотрудник автосалона
Работники собрали подписи и написали заявление в трудовую инспекцию. Редакция «Бел.Ру» также направила в инспекцию официальный запрос информации.
Помимо этого, сотрудники автосалона решили написать заявление в прокуратуру.