Сотрудников автосалона в Белгороде пытаются уволить по собственному желанию

Нас собрали и сказали, что в связи с тяжёлой ситуацией на автомобильном рынке, а также из-за того, что мы находимся в Белгороде, на приграничной территории, в наших услугах больше не нуждаются. Автосалон якобы будет постепенно закрываться. Нам предложили написать заявление по собственному желанию. Сокращать и выплачивать по сокращению нам отказались. Нам ответили, что никаких трёх зарплат нам не положено. Предложили выплатить по 10-12 тыс. рублей.сотрудник отдела продаж