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Posted 23 мая 2022, 14:14

Published 23 мая 2022, 14:14

Modified 1 декабря, 08:23

Updated 1 декабря, 08:23

Сотрудников автосалона в Белгороде пытаются уволить по собственному желанию

23 мая 2022, 14:14
Сюжет
Работа
В «Бел.Ру» обратились сотрудники автосалона «Ключавто» в Белгороде. Из автосалона вывезли все машины, а работникам предлагают уволиться по собственному желанию.

В апреле сотрудникам автосалона «Ключавто» в Белгороде предложили написать заявление на отпуск без содержания из-за того, что у компании возникли финансовые трудности, а автомобильный рынок «сдал». Такая ситуация наблюдалась во всех салонах компании в России. Позже с работниками связались и попросили написать заявление ещё на две недели за свой счёт.

По словам сотрудников, в начале мая, когда настало время выходить на работу, из белгородского салона начали вывозить все машины в соседние регионы, ссылаясь на сложную ситуацию на рынке и на то, что Белгородская область — приграничный регион.

Нас собрали и сказали, что в связи с тяжёлой ситуацией на автомобильном рынке, а также из-за того, что мы находимся в Белгороде, на приграничной территории, в наших услугах больше не нуждаются. Автосалон якобы будет постепенно закрываться. Нам предложили написать заявление по собственному желанию. Сокращать и выплачивать по сокращению нам отказались. Нам ответили, что никаких трёх зарплат нам не положено. Предложили выплатить по 10-12 тыс. рублей.сотрудник отдела продаж

Когда сотрудники отказались от выплат в 10 тыс. рублей и заявлений «по собственному», руководство компании предложило им работать в пустом автосалоне за оклад в 13 тыс. рублей: «Тем самым они тянут время, чтобы мы постепенно начинали писать заявления".

По факту мы сидим здесь, как охранники и пытаемся защитить свои права. Они не хотят рисковать автомобилями, а мы оказались вот в такой ситуации.Сотрудник автосалона

Работники собрали подписи и написали заявление в трудовую инспекцию. Редакция «Бел.Ру» также направила в инспекцию официальный запрос информации.

Помимо этого, сотрудники автосалона решили написать заявление в прокуратуру.

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