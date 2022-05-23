Гладков поручил передавать старую коммунальную технику белгородским сёлам

Мы столкнулись с проблемой зимой. Снег на дорогах есть, заезжаем на базу муниципальных предприятий, а там третья часть техники стоит, потому что водителей нет. Давайте я ещё буду бегать искать водителей или бензин покупать. Технику купили, готовились, она вся должна работать, а не простаивать в гаражных боксах.Вячеслав Гладков