Гладков поручил передавать старую коммунальную технику белгородским сёлам

Posted 23 мая 2022, 07:29
Published 23 мая 2022, 07:29
Modified 1 декабря, 07:59
Updated 1 декабря, 07:59
По словам Гладкова, на последнем приёме по личным вопросам к нему обратилась жительница одного из сёл в Борисовском районе и рассказала, что в населённом пункте нет коммунальной техники.
Губернатор отметил, что ранее информации о том, что есть какие-либо проблемы с уборкой, ему не поступала.
Мы купили лучшую технику, какая только есть. Она востребована. Уважаемые главы, старую технику не продаём и не списываем, она должна быть восстановлена и работать в сёлах. Будет контроль с нашей стороны.Вячеслав Гладков
Также глава региона поручил усилить контроль за использованием спецтранспорта.
Мы столкнулись с проблемой зимой. Снег на дорогах есть, заезжаем на базу муниципальных предприятий, а там третья часть техники стоит, потому что водителей нет. Давайте я ещё буду бегать искать водителей или бензин покупать. Технику купили, готовились, она вся должна работать, а не простаивать в гаражных боксах.Вячеслав Гладков
Напомним, в 2021 году на закупку техники в Белгородской области выделили 1,5 млрд рублей, в 2022 году — ещё около 1 млрд рублей.