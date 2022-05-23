bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая 2022, 07:29

Published 23 мая 2022, 07:29

Modified 1 декабря, 07:59

Updated 1 декабря, 07:59

Гладков поручил передавать старую коммунальную технику белгородским сёлам

23 мая 2022, 07:29
Сюжет
Эксклюзив
В ходе оперативного совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на личный приём к нему обратилась жительница одного из сёл и рассказала, что у них нет коммунальной техники. Глава региона поручил не списывать спецтранспорт, а передавать его в малые населённые пункты.

По словам Гладкова, на последнем приёме по личным вопросам к нему обратилась жительница одного из сёл в Борисовском районе и рассказала, что в населённом пункте нет коммунальной техники.

Губернатор отметил, что ранее информации о том, что есть какие-либо проблемы с уборкой, ему не поступала.

Мы купили лучшую технику, какая только есть. Она востребована. Уважаемые главы, старую технику не продаём и не списываем, она должна быть восстановлена и работать в сёлах. Будет контроль с нашей стороны.Вячеслав Гладков

Также глава региона поручил усилить контроль за использованием спецтранспорта.

Мы столкнулись с проблемой зимой. Снег на дорогах есть, заезжаем на базу муниципальных предприятий, а там третья часть техники стоит, потому что водителей нет. Давайте я ещё буду бегать искать водителей или бензин покупать. Технику купили, готовились, она вся должна работать, а не простаивать в гаражных боксах.Вячеслав Гладков

Напомним, в 2021 году на закупку техники в Белгородской области выделили 1,5 млрд рублей, в 2022 году — ещё около 1 млрд рублей.

#Новости#Город#Техника#Село#Эксклюзив#Гладков#Спецтранспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика