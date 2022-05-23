Белгородские школьники заняли первое место в стране на математическом турнире

Posted 23 мая 2022, 05:31
Published 23 мая 2022, 05:31
Modified 1 декабря, 08:56
Updated 1 декабря, 08:56
С 20 по 22 мая в Сочи проходил Всероссийский математический турнир. На нём Белгородскую область представили дети 5-х и 6-х классов из лицея № 9, Шуховского лицея и «Алгоритма успеха».
В финале подростки одержали победу над учащимися президентского «Сириуса». Они выиграли в четырёх математических боях.
Это, конечно, очень круто! От всей души поздравляю наших детей, поздравляю родителей и учителей с этим замечательным успехом. Я очень рад, что в нашей области дети имеют возможность раскрыть свои таланты, свои способности.Вячеслав Гладков
Напомним, школьники региона также боролись за путёвки в летнюю IT-школу. Там детям предложат 10 кластеров с кейсами от топовых компаний области. Команды будут разрабатывать индивидуальные проекты.