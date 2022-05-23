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Posted 23 мая 2022, 05:31

Published 23 мая 2022, 05:31

Modified 1 декабря, 08:56

Updated 1 декабря, 08:56

Белгородские школьники заняли первое место в стране на математическом турнире

23 мая 2022, 05:31
Сюжет
Губернатор
Всероссийское первенство проходило в Сочи. Подростки одержали абсолютную победу в высшей лиге, сообщил губернатор в соцсетях.

С 20 по 22 мая в Сочи проходил Всероссийский математический турнир. На нём Белгородскую область представили дети 5-х и 6-х классов из лицея № 9, Шуховского лицея и «Алгоритма успеха».

В финале подростки одержали победу над учащимися президентского «Сириуса». Они выиграли в четырёх математических боях.

Это, конечно, очень круто! От всей души поздравляю наших детей, поздравляю родителей и учителей с этим замечательным успехом. Я очень рад, что в нашей области дети имеют возможность раскрыть свои таланты, свои способности.Вячеслав Гладков

Напомним, школьники региона также боролись за путёвки в летнюю IT-школу. Там детям предложат 10 кластеров с кейсами от топовых компаний области. Команды будут разрабатывать индивидуальные проекты.

#Новости#Общество#Белгородская область#Турнир#Губернатор#Школа#Математика#Вячеслав Гладков
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