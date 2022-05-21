Однако есть и вторичная передача — от больного человека к человеку. О ней сейчас трубят все средства массовой информации и учёные. Заразиться можно воздушно-капельным путём, контактно-бытовым путём (прикасаясь к тем же предметам, что и заражённый человек) и при контакте с биологическими жидкостями больного (слюна, моча, кровь и т. д.). Также считается, отмечает Бочарова, что важный фактор передачи вируса — это употребление в пищу плохо обработанного мяса. В результате несоблюдения термической обработки вирус остаётся жизнеспособным.