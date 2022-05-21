В мае мир накрыла информационная волна о распространении редкой болезни — оспы обезьян. В российских и зарубежных СМИ мелькали заголовки о том, что это страшное заболевание, что оно вышло из-под контроля и от него массово погибают люди. О случаях заражения уже сообщили власти Германии, Бельгии, Франции, США, Австралии и Канады. А в Испании, Португалии, Бельгии и Великобритании насчитывают десятки заражённых. В Мадриде из-за этого заболевания ввели режим санитарной тревоги.
Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, так ли опасно это заболевание и насколько жителям Белгородской области стоит его бояться. Для этого журналист нашего информагентства пообщалась с экспертами — врачом аллергологом-иммунологом высшей категории, гематологом и завкафедрой микробиологии НИУ «БелГУ» Ксенией Бочаровой, а также директором объединённого центра генетических технологий НИУ «БелГУ» Алексеем Дейкиным.
Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание. Вирус-возбудитель впервые обнаружили у подопытных обезьян в 1958 году.
Оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, которые бывают двенадцати типов. Однако, как отметила Ксения Бочарова, тот, о котором говорят сейчас, — наиболее опасный и заразный.
Считается, что после ликвидации натуральной оспы в 1968 году и прекращения использования вакцин против натуральной оспы, оспа обезьян вышла на первое место по своей заразности для человека среди остальных ортопоксвирусов. Передача происходит от животного к человеку после контакта, например, с поражёнными слизистыми оболочками или кровью больного животного. Ксения Бочарова, врач аллерголог-иммунолог и завкафедрой микробиологии НИУ «БелГУ»
Однако есть и вторичная передача — от больного человека к человеку. О ней сейчас трубят все средства массовой информации и учёные. Заразиться можно воздушно-капельным путём, контактно-бытовым путём (прикасаясь к тем же предметам, что и заражённый человек) и при контакте с биологическими жидкостями больного (слюна, моча, кровь и т. д.). Также считается, отмечает Бочарова, что важный фактор передачи вируса — это употребление в пищу плохо обработанного мяса. В результате несоблюдения термической обработки вирус остаётся жизнеспособным.
К симптомам оспы обезьян относятся:
Высыпания появляются через 1-3 дня после возникновения лихорадки. Чаще всего поражаются лицо (в 95% случаев), ладони и ступни (в 75% случаев), а также слизистые оболочки полости рта (в 70% случаев), половых органов (30%), конъюнктивы (20%) и роговица.
Эксперты отмечают, что основное отличие обезьяньей оспы от оспы человека — это именно сыпь. Она представляет собой пятна на лице, руках и туловище, которые позже превращаются в пузыри с жидкостью.
Инкубационный период длительный — от 5 до 14 дней. Соответственно, долго человек не знает, что он заражён. Есть большая вероятность распространения вируса в досимптоматическую стадию. Летальность по этому заболеванию оценивается от 1 до 11%, что в целом достаточно много для вирусных инфекций. Алексей Дейкин, директор объединённого центра генетических технологий НИУ «БелГУ»
На май 2022 года отдельной вакцины от оспы обезьян не придумали. Но защитить может вакцина от натуральной оспы. И всё бы ничего, вот только в Российской Федерации ею прививают лишь медиков, потому что считается, что риск подхватить это заболевание в РФ мизерный.
«Наша вакцина от оспы, которая существует, на 85% эффективна против оспы обезьян, но мы прекратили вакцинацию с 1980-х годов. То есть у моих родителей есть эта прививка, а у тех, кто рождён после 1980 года и позже, этой прививки нет — нет защиты», — рассказала «Бел.Ру» Ксения Бочарова.
Ещё один наш эксперт отметил, что раньше вакцинация от оспы была обязательной, но вакцинацию прекратили, когда посчитали, что болезнь побеждена. «Мои дети от оспы, например, уже не прививались, потому что нет этого в календаре прививок. Именно в этом ключе ситуация тревожная и обращает на себя внимание», — уточняет Алексей Дейкин.
Предварительные результаты по тому небольшому количеству заболевших в Европе показывает, что действительно привитые болеют легче. Но поймите, что сейчас привитых всё меньше и меньше становится в популяции. А так как прививки уже не ставятся, уповать на то, что она у нас есть, не приходится. Алексей Дейкин, директор объединённого центра генетических технологий НИУ «БелГУ»
Эндемичным районом, по словам Ксении Бочаровой, является Африка: «Там часто встречаются вспышки этого заболевания. Были обнаружены признаки заражения оспой обезьян и у многих животных: белок, крыс и др.».
Однако широкий резонанс вызвала информация о том, что вирус добрался до США, Австралии и Европы. Последнее особенно взбудоражило российскую общественность. Но жители РФ могут быть спокойны — пока что случаев заражения оспой обезьян в Российской Федерации не зафиксировано, в Белгородской области — тоже. Однако это не значит, что можно быть уверенными, что вирус не дойдёт до белгородцев.
По сообщениям нашего министерства, случаи завоза в РФ маловероятны, так как усилен приграничный контроль в отношении оспы обезьян. Но если хоть один случай попадёт на территорию РФ, то риск завоза в Белгородскую область будет. Потому что отследить всех, с кем контактировал больной, может быть затруднительно. Ксения Бочарова, врач аллерголог-иммунолог и завкафедрой микробиологии НИУ «БелГУ»
Эксперт уточняет, что на территории Белгородской области никогда ранее не было зафиксировано случаев заражения обезьяньей оспой. Эта болезнь присуща африканским странам, а то, что в Европе появилась вспышка заболевания — это скорее необычно. «Там, где люди сталкиваются с этими обезьянами, там есть такая проблема. Мы же с обезьянами не сталкиваемся», — заявил Дейкин.
Но также специалист отметил, что Россия не отделена от мира какой-то стеной, чтобы с уверенностью сказать, что завоз в РФ оспы обезьян исключён вовсе.
Вполне модельная история с распространением коронавируса показала нам, что на планете, даже в островных государствах, где до минимума сведён контакт с внешним миром, всё равно в какой-то момент инфекция распространилась. Алексей Дейкин, директор объединённого центра генетических технологий НИУ «БелГУ»
Оба наших эксперта в один голос советуют при первых признаках обезьяньей оспы обращаться к врачу-инфекционисту. Однако эта рекомендация касается не только этого заболевания, но и любого другого случая, когда человек замечает на теле высыпания, чувствует недомогание и прочие отклонения от нормального состояния организма.
А вот что точно не надо делать — так это заниматься самолечением и в панике искать, где же можно сделать прививку от оспы. Ведь сыпь, температура и головные боли сопровождают не одно заболевание. И необязательно, если вы заметите эти признаки у себя, это будет обезьянья оспа.
По мнению Алексея Дейкина, пока что оспа обезьян не является актуальным для России заболеванием. В стране есть много других болезней, на которые действительно стоит обратить внимание, а не выискивать у себя симптомы обезьяньей оспы.
У нас всё ещё не закончился коронавирус, у нас туберкулёз есть. А перед началом всей этой истории с ковидом хотели объявить год борьбы со СПИДом. Вот тут было бы хорошо, если бы все проверялись – у нас более полутора миллионов заражены в стране. А ещё с гепатитом история не закончилась, хотя есть лекарства.Алексей Дейкин, директор объединённого центра генетических технологий НИУ «БелГУ»
Пока что оспы обезьян в России нет, но всё может измениться в любой момент. Ксения Александровна, в свою очередь, добавила, что в Африке много неизученных инфекций, которые могут привести к пандемии в случае их завоза на территорию других континентов. И неспроста оспе обезьян сейчас уделяется столь пристальное внимание – быстрая скорость, с которой распространяется болезнь, говорит о том, что она очень заразна и может быть опасна для населения. И по-прежнему самым надёжным средством защиты от инфекции остаётся вакцинация.