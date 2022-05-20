За три месяца 108 семей в Белгородской области получили «Семейную ипотеку»

Posted 20 мая 2022, 09:52
Published 20 мая 2022, 09:52
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
В первом квартале текущего года 108 семей в Белгородской области воспользовались мерами господдержки по программе «Семейная ипотека». Им выдали 336 млн рублей. Оформить ипотеку можно до конца 2023 года.
По программе можно купить квартиру в новостройке под 6% годовых, рефинансировать кредит или взять деньги на строительство дома и покупку участка. Максимальная сумма — 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой возмещает государство.
Стать заёмщиками могут семьи, где появился ребёнок в период с начала 2018 до конца 2022 года. Программа в регионе действует с 2018 года. Ею воспользовались 899 семей. Общая сумма кредитов составила 2,02 млрд рублей.