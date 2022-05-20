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Posted 20 мая 2022, 15:01

Published 20 мая 2022, 15:01

Modified 1 декабря, 08:10

Updated 1 декабря, 08:10

В Белгороде утепляют 46 многоэтажек одновременно

20 мая 2022, 15:01
Всего фасады утеплят в 184 домах региона. В них в этом году проводят плановый капитальный ремонт. Об этом сообщили в областном правительстве.

В Белгороде одновременно утепляют 46 многоквартирных домов, в целом по региону работы проведут в 184 МКД. В них был запланирован капитальный ремонт.

Помимо домов, где проводят плановый ремонт, утепляют фасады 26 бывших общежитий и ещё 98 домов, которые ремонтировали в 2019-2020 годах, но не утепляли. Работы обещают завершить в положенный срок.

На некоторых объектах и вовсе опережают план, в частности, в доме на Князя Трубецкого, 68. Выполнили уже больше половины работ. Также пообещали за счёт бюджета установить индивидуальные тепловые пункты. Одновременно с утеплением ремонтируют кровли и системы водоснабжения.

#Новости#Город#Многоквартирный дом#Мкд
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