В Белгороде утепляют 46 многоэтажек одновременно

На некоторых объектах и вовсе опережают план, в частности, в доме на Князя Трубецкого, 68. Выполнили уже больше половины работ. Также пообещали за счёт бюджета установить индивидуальные тепловые пункты. Одновременно с утеплением ремонтируют кровли и системы водоснабжения.