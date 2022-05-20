На городских пляжах Белгорода оборудуют места для купания детей

По словам Баранова, на городских водоёмах оборудуют специальные места для купания детей. Максимальная глубина этих участков будет составлять 1,2 м. Места для купания детей обозначат буйками и информационными табличками, а под водой установят пластиковую сетку.
Также с начала купального сезона на городских пляжах будут проходить рейды. В них примут участие подразделение по делам несовершеннолетних, комиссия по делам несовершеннолетних, сотрудники городских управ, полицейские и спасатели.
Зная места, где появляются дети без сопровождения взрослых на водоёмах, мы проводим по ним рейды и детям делаем замечание. Если дети маленького возраста, то выясняем, где их родители. Возможно даже привлечение к административной ответственности родителей за оставление ребёнка без присмотра. Такие случаи были в прошлом году и даже не единичные. Детей, которые находятся без сопровождения взрослых, достаточно большое количество в период каникул.
Виктор Баранов
Напомним, 23 апреля в Щетиновке Корочанского района из водоёма вытащили тело семилетнего мальчика. Тело достали из места, которое не было предназначено для купания.