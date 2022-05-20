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На городских пляжах Белгорода оборудуют места для купания детей

20 мая 13:51
Фото: Бел.Ру
Места для детей на водоёмах обозначат буями и табличками, а под водой установят пластиковую сетку. Об этом рассказал начальник управления ГОЧС Белгорода Виктор Баранов во время прямого эфира на площадках «Белгород-Медиа».

По словам Баранова, на городских водоёмах оборудуют специальные места для купания детей. Максимальная глубина этих участков будет составлять 1,2 м. Места для купания детей обозначат буйками и информационными табличками, а под водой установят пластиковую сетку.

Также с начала купального сезона на городских пляжах будут проходить рейды. В них примут участие подразделение по делам несовершеннолетних, комиссия по делам несовершеннолетних, сотрудники городских управ, полицейские и спасатели.

Зная места, где появляются дети без сопровождения взрослых на водоёмах, мы проводим по ним рейды и детям делаем замечание. Если дети маленького возраста, то выясняем, где их родители. Возможно даже привлечение к административной ответственности родителей за оставление ребёнка без присмотра. Такие случаи были в прошлом году и даже не единичные. Детей, которые находятся без сопровождения взрослых, достаточно большое количество в период каникул.
Виктор Баранов

Напомним, 23 апреля в Щетиновке Корочанского района из водоёма вытащили тело семилетнего мальчика. Тело достали из места, которое не было предназначено для купания.

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