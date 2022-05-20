На городских пляжах Белгорода оборудуют места для купания детей

Зная места, где появляются дети без сопровождения взрослых на водоёмах, мы проводим по ним рейды и детям делаем замечание. Если дети маленького возраста, то выясняем, где их родители. Возможно даже привлечение к административной ответственности родителей за оставление ребёнка без присмотра. Такие случаи были в прошлом году и даже не единичные. Детей, которые находятся без сопровождения взрослых, достаточно большое количество в период каникул.