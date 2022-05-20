Белгородцы жалуются на пропуск родственников по спискам на последний звонок

Posted 20 мая 2022, 17:35
Published 20 мая 2022, 17:35
Modified 1 декабря, 08:43
Updated 1 декабря, 08:43
В одной из школ региона на последний звонок решили пускать родственников учеников по спискам и при предъявлении паспорта. Об этой ситуации белгородка рассказала во время эфира «10 вопросов губернатору». Женщина пожаловалась, что из-за введённой меры на последний звонок не смогут прийти, например, бабушки и дедушки учеников.
Вячеслав Гладков ответил, что это была инициатива администрации школы, никаких распоряжений «сверху» от власти не поступало. Меру губернатор посчитал странной.
Никаких ограничений в этом плане от правительства Белгородской области школам не поступало. Это неправильная инициатива администраций школ. Надеюсь, что Андрей Викторович Милёхин [министр образования Белгородской области — прим. ред.] слышит меня и все меры будут приняты. Никаких подобных ограничений не планируется.Вячеслав Гладков
Из-за того, что в Белгородской области продолжает действовать высокий уровень террористической опасности, последние звонки не состоятся в трёх горокругах и шести приграничных районах. Жители этих муниципалитетов ранее обратились к губернатору с просьбой провести праздничные мероприятия в Белгороде.
В остальных районах и горокругах последние звонки пройдут в очном режиме, но с усиленными мерами безопасности. Причём мероприятия проведут для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Для учеников начальной школы последних звонков не будет.