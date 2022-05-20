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Posted 20 мая 2022, 17:35

Published 20 мая 2022, 17:35

Modified 1 декабря, 08:43

Updated 1 декабря, 08:43

Белгородцы жалуются на пропуск родственников по спискам на последний звонок

20 мая 2022, 17:35
Сюжет
Губернатор
Жительница региона рассказала, что в школе, в которой учится её ребёнок, на последний звонок пустят только двух родственников от ученика, остальные члены семьи посетить праздник не смогут. Вячеслав Гладков назвал эту инициативу со стороны образовательного учреждения неправильной.

В одной из школ региона на последний звонок решили пускать родственников учеников по спискам и при предъявлении паспорта. Об этой ситуации белгородка рассказала во время эфира «10 вопросов губернатору». Женщина пожаловалась, что из-за введённой меры на последний звонок не смогут прийти, например, бабушки и дедушки учеников.

Вячеслав Гладков ответил, что это была инициатива администрации школы, никаких распоряжений «сверху» от власти не поступало. Меру губернатор посчитал странной.

Никаких ограничений в этом плане от правительства Белгородской области школам не поступало. Это неправильная инициатива администраций школ. Надеюсь, что Андрей Викторович Милёхин [министр образования Белгородской области — прим. ред.] слышит меня и все меры будут приняты. Никаких подобных ограничений не планируется.Вячеслав Гладков

Из-за того, что в Белгородской области продолжает действовать высокий уровень террористической опасности, последние звонки не состоятся в трёх горокругах и шести приграничных районах. Жители этих муниципалитетов ранее обратились к губернатору с просьбой провести праздничные мероприятия в Белгороде.

В остальных районах и горокругах последние звонки пройдут в очном режиме, но с усиленными мерами безопасности. Причём мероприятия проведут для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Для учеников начальной школы последних звонков не будет.

#Инна Рогова#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Школы#Эксклюзив#Последний звонок#Вячеслав Гладков#Пропуск
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