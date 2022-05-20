Белгородке грозит тюрьма из-за долга по автокредиту

Posted 20 мая 2022, 09:03
Published 20 мая 2022, 09:03
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
Против жительницы села Богун-Городок Борисовского района Белгородской области возбудили уголовное дело. Она не смогла вовремя вернуть долг по автокредиту, из-за чего машину арестовали и отдали ей на хранение, однако она передала транспортное средство другому лицу.
Женщина задолжала по кредиту почти 440 тыс. рублей, тогда её автомобиль «Лада Гранта» арестовали. Долги она так и не оплатила. Приставы предупреждали её об ответственности в случае растраты или незаконной передачи имущества.
Тем не менее белгородка всё равно нарушила законодательство и передала машину третьему лицу. Приставов она предупреждать об этом не стала. Против должницы возбудили уголовное дело.