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Posted 20 мая 2022, 09:03

Published 20 мая 2022, 09:03

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

Белгородке грозит тюрьма из-за долга по автокредиту

20 мая 2022, 09:03
Сюжет
Судебные приставы
Женщине отдали на хранение машину, взятую в кредит, однако она передала её другому человеку и не предупредила приставов. Об этом сообщают в УФССП по Белгородской области.

Против жительницы села Богун-Городок Борисовского района Белгородской области возбудили уголовное дело. Она не смогла вовремя вернуть долг по автокредиту, из-за чего машину арестовали и отдали ей на хранение, однако она передала транспортное средство другому лицу.

Женщина задолжала по кредиту почти 440 тыс. рублей, тогда её автомобиль «Лада Гранта» арестовали. Долги она так и не оплатила. Приставы предупреждали её об ответственности в случае растраты или незаконной передачи имущества.

Тем не менее белгородка всё равно нарушила законодательство и передала машину третьему лицу. Приставов она предупреждать об этом не стала. Против должницы возбудили уголовное дело.

#Новости#Общество#Кредит#Судебные приставы#Автомобиль#Машина#Уфссп#Автокредит#Автокредитование
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