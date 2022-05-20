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Posted 20 мая 2022, 13:17

Published 20 мая 2022, 13:17

Modified 1 декабря, 08:32

Updated 1 декабря, 08:32

Белгородец рассказал новые детали дела о смерти жены, пробывшей 11 месяцев в коме

20 мая 2022, 13:17
Сюжет
Уголовное дело
Следком ранее завершил расследование уголовного дела: врача и медсестру обвинили в смерти беременной пациентки. Муж умершей девушки рассказал «Фонарю», что медики подали ходатайство о прекращении дела из-за истечения срока давности. Они продолжают работать в больнице на своих должностях.

В апреле 2020 года 27-летняя Виктория Калашникова поступила в областную больницу в Белгороде с внематочной беременностью. Девушке сделали операцию, после которой она впала в кому на 11 месяцев. В марте 2021 года белгородка скончалась.

Против медсестры гинекологического отделения и врача — анестезиолога-реаниматолога возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицами своих профобязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Следком в марте 2022 года сообщил о том, что расследование завершено и материалы передали в суд.

Муж скончавшейся пациентки Виктор Калашников рассказал «Фонарю», что медсестра и врач подали ходатайство о прекращении уголовного дела из-за истечения сроков давности. Белгородец добавил, что обвиняемые медики продолжают работать на своих должностях в областной больнице.

По словам мужчины, 18 мая должно было состояться второе заседание по делу. Однако его пришлось отменить из-за проблем со здоровьем прокурора, а также из-за того, что белгородцу пришлось менять адвоката. Следующее заседание запланировано на 27 мая.

Напомним, что, по версии следствия, врач не поддерживала контакта с пациенткой после неполного выхода из наркоза, не перевела её в палату реанимации, а направила в послеоперационную палату. Что касается медсестры, то она покинула палату и долгое время отсутствовала, оставив девушку без наблюдения.

Муж девушки объявлял сбор средств на специалистов из другого города, которые могли помочь находившейся в коме жене — всего требовалось 400 тыс. рублей. В депздраве утверждали, что оказывают белгородке всю необходимую помощь.

#Новости#Общество#Уголовное дело#Областная больница#Беременная#Суд#Белгород#Кома
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