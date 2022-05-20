Белгородец рассказал новые детали дела о смерти жены, пробывшей 11 месяцев в коме

Напомним, что, по версии следствия, врач не поддерживала контакта с пациенткой после неполного выхода из наркоза, не перевела её в палату реанимации, а направила в послеоперационную палату. Что касается медсестры, то она покинула палату и долгое время отсутствовала, оставив девушку без наблюдения.