В Белгороде построят детскую площадку за 1,5 млн рублей

Posted 19 мая 2022, 09:54
Published 19 мая 2022, 09:54
Modified 1 декабря, 07:53
Updated 1 декабря, 07:53
В Белгороде построят детскую площадку стоимостью в 1,5 млн рублей. Пока она будет единственным подобным объектом в районе частного сектора. Площадку откроют на улице Белинского.
Её строительство организовали в рамках программе инициативного бюджетирования губернатора Белгородской области «Решаем вместе». Рабочие уже подготовили основание площадки и уложили асфальт на площади 200 кв. м.
Далее будут наносить специальное резиновое покрытие. Также уже установили тротуары. Вскоре установят детское игровое оборудование.