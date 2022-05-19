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Posted 19 мая 2022, 09:54

Published 19 мая 2022, 09:54

Modified 1 декабря, 07:53

Updated 1 декабря, 07:53

В Белгороде построят детскую площадку за 1,5 млн рублей

19 мая 2022, 09:54
Сюжет
Новости Белгорода
Площадка появится на улице Белинского в частном секторе. Пока рабочие уложили асфальт. Об этом сообщили в городской администрации.

В Белгороде построят детскую площадку стоимостью в 1,5 млн рублей. Пока она будет единственным подобным объектом в районе частного сектора. Площадку откроют на улице Белинского.

Её строительство организовали в рамках программе инициативного бюджетирования губернатора Белгородской области «Решаем вместе». Рабочие уже подготовили основание площадки и уложили асфальт на площади 200 кв. м.

Далее будут наносить специальное резиновое покрытие. Также уже установили тротуары. Вскоре установят детское игровое оборудование.

#Новости#Город#Детская площадка#Новости Белгорода#Решаем вместе
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