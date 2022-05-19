Экологическая катастрофа угрожает Перми в связи с перегрузкой илонакопителя

Лимит на осадки, принимаемые объектом, в последний раз выдали компании на период с 2019 до 2021 года. Данные показатели значатся в протоколе, который был составлен по итогам общественных обсуждений – рассматривали вопросы, связанные с установкой в регионе нового объекта по приему отходов с БОС. В качестве расчетного периода заполнения в документе обозначили три года.