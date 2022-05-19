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Posted 19 мая 2022, 11:43

Published 19 мая 2022, 11:43

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Экологическая катастрофа угрожает Перми в связи с перегрузкой илонакопителя

Экологическая катастрофа угрожает Перми в связи с перегрузкой илонакопителя

19 мая 2022, 11:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Пермском крае недалеко от деревни Федотово расположен илонакопитель № 10 компании «Новогор», который уже полностью исчерпал свой ресурс. Новый объект для приема отходов с биологических очистных сооружений (БОС) устанавливать пока не собираются.

Проектная мощность десятого илонакопителя «Новогора» достигает 1 650 000 кубов. Эксплуатировали его четыре десятка лет. Объект, принимающий отходы с БОС, был построен на территории Пермского края в 1982 году, сообщают корреспонденты портала properm.ru.

«Новогор» утверждает, что на объекте образуется 211 кубометров отходов за сутки. Однако в другом источнике приводится иная цифра компании – это 252 куба.

Лимит на осадки, принимаемые объектом, в последний раз выдали компании на период с 2019 до 2021 года. Данные показатели значатся в протоколе, который был составлен по итогам общественных обсуждений – рассматривали вопросы, связанные с установкой в регионе нового объекта по приему отходов с БОС. В качестве расчетного периода заполнения в документе обозначили три года.

Жители Федотово отмечают, что местные власти не обращают никакого внимания на цели масштабного нацпроекта «Экология» и абсолютно не заинтересованы в том, чтобы в регионе развивался туризм. Люди сетуют на незаконное использование илонакопителя и на постоянные зловонные запахи, распространяющиеся на объекте религиозного поклонения и вокруг него.

Следует подчеркнуть, что в санитарно-защитной зоне БОС и илонакопителя «Новогора» располагаются не только археологический памятник со святым источником, но и жилые дома. Кроме того, там находится много садово-огородных участков.

Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину направили фотографии илонакопителя, который заполнен до краев. Чиновник получил снимки в своем блоге. В комментариях жители Федотово предупредили руководителя региона об экологической катастрофе, которая будет неизбежной, если пройдут сильные ливни. Содержимое переполненного объекта попадет в реку Мулянку, опасаются люди.

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