Цену строительства здания администрации под Белгородом сократили после жалобы

Новый лот разместили на госзакупках 12 мая. Здание администрации построят на улице Лесная, 56а. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Исполнителю контракта необходимо выполнить общестроительные работы, обустроить водопровод и канализацию, отопление, вентиляцию и кондиционирование. Помимо этого, подрядчик должен оборудовать теплосети, проезды и площадки в границах объекта, озеленить территорию, установить наружное освещение и малые архитектурные формы за границами объекта.