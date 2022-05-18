Цену строительства здания администрации под Белгородом сократили после жалобы

Администрация Северного ищет подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы и внутреннюю отделку нового здания. На эти цели будет выделено 37 463 840 рублей из бюджета городского поселения на 2022-2024 гг.
В начале апреля начальная цена контракта составляла 40,9 млн рублей. В ходе аукциона победителем стала белгородская строительная компания ООО «Век». 4 апреля стало известно, что определение поставщика отменили из-за жалобы.
Новый лот разместили на госзакупках 12 мая. Здание администрации построят на улице Лесная, 56а. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Исполнителю контракта необходимо выполнить общестроительные работы, обустроить водопровод и канализацию, отопление, вентиляцию и кондиционирование. Помимо этого, подрядчик должен оборудовать теплосети, проезды и площадки в границах объекта, озеленить территорию, установить наружное освещение и малые архитектурные формы за границами объекта.
Исполнителя контракта определят 24 мая в ходе электронного аукциона.
Напомним, в здании оборудуют кабинет главы городского поселения, комнату отдыха, приёмную, кабинеты специалистов и замов, санузлы, подсобное помещение. Общая площадь постройки составит порядка 450 м².