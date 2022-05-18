Судебный департамент Белгородской области купил внедорожник за 1,4 млн рублей

Управление Судебного департамента в Белгородской области планирует купить легковой автомобиль за 1,4 млн рублей (средства федерального бюджета). Поставщику необходимо доставить машину в Белгород на улицу Николая Чумичова, 31 в течение пяти дней после заключения контракта.
Согласно документам госзакупки, в автомобиле должно быть оборудовано пять посадочных мест, подушки безопасности, антиблокировочная система, кондиционер и задние датчики парковки. Известно также, что это будет внедорожник серебристого цвета с механической коробкой передач.
Помимо этого, авто должно быть отечественной марки или иностранной марки российской сборки.
Поставщика определили 16 мая в ходе электронного аукциона. Однако имя победителя аукциона пока что неизвестно.
Ранее мы писали, что Белгородский дом ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики покупает авто за 1,8 млн рублей.