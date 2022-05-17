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Водителей предупредили о мошенничестве с пропусками в Москву для грузовиков

17 мая 10:15
Фото: Бел.Ру
В Сети появляются объявления якобы о том, что водителям за невысокую цену помогут оформить пропуска для грузовиков. Это мошенничество, а водители имеют право оформить спецпропуск самостоятельно и бесплатно. Об этом сообщает «Москва.ру».

Московских водителей предупреждают об уловках мошенников с оформлением пропусков для грузовиков. Аферисты предлагают помочь оформить пропуска за невысокую цену, пишет издание.

Однако в столичном департаменте транспорта отмечают, что водители могут оформить спецпропуск самостоятельно и бесплатно. Для этого достаточно заполнить форму на портале мэра и правительства Москвы, подкрепив необходимыми документами.

Также в ведомстве подчеркнули, что это абсолютно бесплатно, а ещё, что они не работают через посредников. Те, кто предлагает водителю заплатить за пропуск, — мошенники.

#Новости#Москва#Пропуск#Грузовик#Наталья Корявых#Общество
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