Водителей предупредили о мошенничестве с пропусками в Москву для грузовиков

Московских водителей предупреждают об уловках мошенников с оформлением пропусков для грузовиков. Аферисты предлагают помочь оформить пропуска за невысокую цену, пишет издание.
Однако в столичном департаменте транспорта отмечают, что водители могут оформить спецпропуск самостоятельно и бесплатно. Для этого достаточно заполнить форму на портале мэра и правительства Москвы, подкрепив необходимыми документами.
Также в ведомстве подчеркнули, что это абсолютно бесплатно, а ещё, что они не работают через посредников. Те, кто предлагает водителю заплатить за пропуск, — мошенники.