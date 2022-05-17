В мэрии Белгорода ответили, почему перекрыто Михайловское шоссе

Сюжет Дороги

Ограничения на участке ввели ещё в начале марта, с тех пор меру не раз продлевали. С чем связан столь долгий запрет движения, редакция Go31 узнала у мэрии Белгорода. В горадминистрации пояснили, что ремонтные работы на участке уже не проводятся.

Журналисты узнали у мэрии, почему до сих пор остаётся перекрытым Михайловское шоссе. В горадминистрации ответили, что ограничения пришлось ввести для обеспечения безопасности движения. В связи с этим пришлось неоднократно продлевать сроки. В мэрии добавили, что ремонтные работы на перекрытом участке не проводятся. Движение на Михайловском шоссе ограничили в начале марта. Тогда мэрия сообщала, что на участке произошёл технический порыв на сетях водоотведения и что работы займут около четырёх дней. Однако после ограничения не раз продлевали. В последний раз — до 25 мая. Напомним, объехать перекрытый участок можно по маршрутам Коммунальная — Зелёная Поляна — Волчанская и Михайловское шоссе — Дзгоева — К. Заслонова — Корочанская.