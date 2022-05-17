В мэрии Белгорода ответили, почему перекрыто Михайловское шоссе

Posted 17 мая 2022, 09:58
Published 17 мая 2022, 09:58
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
Журналисты узнали у мэрии, почему до сих пор остаётся перекрытым Михайловское шоссе. В горадминистрации ответили, что ограничения пришлось ввести для обеспечения безопасности движения. В связи с этим пришлось неоднократно продлевать сроки.
В мэрии добавили, что ремонтные работы на перекрытом участке не проводятся.
Движение на Михайловском шоссе ограничили в начале марта. Тогда мэрия сообщала, что на участке произошёл технический порыв на сетях водоотведения и что работы займут около четырёх дней.
Однако после ограничения не раз продлевали. В последний раз — до 25 мая.
Напомним, объехать перекрытый участок можно по маршрутам Коммунальная — Зелёная Поляна — Волчанская и Михайловское шоссе — Дзгоева — К. Заслонова — Корочанская.