«От дома остались одни ключи»: украинка рассказала о бегстве в Белгородскую область

На протяжении двух месяцев там не прекращались обстрелы. В начале мая прилетела бомба и накрыла дом. Мужа сзади накрыло осколками, раздробило лопатку. Я позвала фельдшера, он сделал перевязку, но больше ничего не мог. Кровь не остановить, ему нужен был врач. Машины нет, везти не на чем. В итоге нас вывезли русские солдаты, нашли машину. Мужа погрузили, а я за ним следом, я же его не брошу.Лидия, жительница Суповки