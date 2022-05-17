«От дома остались одни ключи»: украинка рассказала о бегстве в Белгородскую область

Как рассказала Лидия журналисту «Бел.Ру», село Суповка находилось, как на передовой.
На протяжении двух месяцев там не прекращались обстрелы. В начале мая прилетела бомба и накрыла дом. Мужа сзади накрыло осколками, раздробило лопатку. Я позвала фельдшера, он сделал перевязку, но больше ничего не мог. Кровь не остановить, ему нужен был врач. Машины нет, везти не на чем. В итоге нас вывезли русские солдаты, нашли машину. Мужа погрузили, а я за ним следом, я же его не брошу.Лидия, жительница Суповки
В Суповке у Лидии остались 55-летняя дочь, зять и внучка — семья жила на соседней улице: «У меня нет с ними связи. Всё осталось там — очки, телефон, паспорта случайно положила. В чём дома ходила, вскочила в машину и поехала. Молилась всю дорогу, чтобы проехать. Наверное, нашей деревни уже нет».
Сейчас муж проходит лечение в больнице Белгорода, а Лидия проживает в ПВР на территории АСК «Вираж». Как рассказывает женщина, в настоящий момент муж чувствует себя гораздо лучше.
Когда приехали в Белгородскую область, нам помогли, дали одежду мне и мужу, он же весь окровавленный был. Спасибо солдатам. Нас спасли русские солдаты.Лидия