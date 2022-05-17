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Около 16 тысяч военных ВСУ попали в «котёл» под Северодонецком и Лисичанском

17 мая 11:24
Фото: Бел.Ру
Группировка войск не превышает 20 тыс. человек, согласно данным украинских СМИ. Сейчас в «котле» порядка 16 тыс. военных ВСУ, рассказал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв. Об этом сообщают «Новые известия».

Порядка 16 тыс. военнослужащих украинских войск находятся в «котле» под Северодонецком и Лисичанском. Согласно данным СМИ, группировка войск не превышает 20 тыс. человек. Эту информацию подтвердил Киселёв. По его словам, там находятся 15–16 тыс. военных.

Как пишет издание, накануне помощник главы МВД ЛНР показывал запрещённые боеприпасы, которые нашли в Рубежном. Предположительно, ими пользовались наёмники. Также Киселёв подчеркнул, что основная задача, лежащая перед ними, — уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения.

Также существует предположение, что военным приказали не отходить. Аналогичным образом было в Рубежном, когда там взяли пленных. Они говорили, что просили командование о возможности отступления, однако им отказывали.

#Новости#Луганская народная республика#Луганск#Украина#ЛНР#Пленные#Операция на Украине#Наталья Корявых#Общество
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