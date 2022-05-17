Министерство ЖКХ Белгородской области закупает коммунальную технику на 62 млн рублей

Напомним, в конце прошлого года в Белгородскую область доставили 204 единицы коммунальной техники. Позже стало известно о поставке ещё 251 машины. Так, в 2021 году было заключено 25 госконтрактов на поставку техники на сумму в 1,38 млрд рублей.