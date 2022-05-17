Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Министерство ЖКХ Белгородской области закупает коммунальную технику на 62 млн рублей

17 мая 10:04
Фото: Бел.Ру
Соответствующий лот появился на сайте госзакупок. На технику планируется потратить 62,3 млн рублей.

Министерство ЖКХ Белгородской области ищет поставщика транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог. Начальная цена контракта составляет 62 366 800 рублей (средства из областного бюджета).

Подрядчику необходимо в течение 90 дней с момента заключения контракта доставить технику в Белгород на улицу Серафимовича, 82.

Согласно документам, министерство ЖКХ области покупает вакуумную подметально-уборочную машину с двумя посадочными местами и с кондиционером, подметально-уборочное оборудование из стали, поливомоечное оборудование, а также бортовой контроллер с системой «ГЛОНАСС».

Транспорт должен быть новый и в исправном состоянии.

Определение поставщика пройдёт в ходе электронного аукциона 24 мая.

Напомним, в конце прошлого года в Белгородскую область доставили 204 единицы коммунальной техники. Позже стало известно о поставке ещё 251 машины. Так, в 2021 году было заключено 25 госконтрактов на поставку техники на сумму в 1,38 млрд рублей.

Материалы по теме
Районам и горокругам Белгородской области передали 251 единицу коммунальной техникиНа сколько подорожают коммунальные услуги в Белгородской области в 2022 годуМосква и Татарстан: кто поставляет коммунальную технику в Белгородскую область
#Новости#Транспорт#2#Техника#Коммунальная техника#ЖКХ#Закупка#Уборка#Госзакупка#Госзакупки#Эксклюзив#Экономика
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46