Министерство ЖКХ Белгородской области закупает коммунальную технику на 62 млн рублей

Министерство ЖКХ Белгородской области ищет поставщика транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог. Начальная цена контракта составляет 62 366 800 рублей (средства из областного бюджета).
Подрядчику необходимо в течение 90 дней с момента заключения контракта доставить технику в Белгород на улицу Серафимовича, 82.
Согласно документам, министерство ЖКХ области покупает вакуумную подметально-уборочную машину с двумя посадочными местами и с кондиционером, подметально-уборочное оборудование из стали, поливомоечное оборудование, а также бортовой контроллер с системой «ГЛОНАСС».
Транспорт должен быть новый и в исправном состоянии.
Определение поставщика пройдёт в ходе электронного аукциона 24 мая.
Напомним, в конце прошлого года в Белгородскую область доставили 204 единицы коммунальной техники. Позже стало известно о поставке ещё 251 машины. Так, в 2021 году было заключено 25 госконтрактов на поставку техники на сумму в 1,38 млрд рублей.