Белгородское молоко проверяли на антибиотики в фантомной лаборатории

Posted 17 мая 2022, 10:59
Published 17 мая 2022, 10:59
Modified 1 декабря, 07:49
Updated 1 декабря, 07:49
Специалисты Россельхознадзора во время проверки документов на сырое молоко, которое производится в хозяйстве в Валуйском горокруге, установили, что продукт на антибиотики проверяли в лаборатории ООО «Мостехноком». Результаты анализа необходимы для оформления справки о ветеринарно-санитарном благополучии.
Однако выяснилось, что по адресу Смоленская область, Руднянский район, д. Невзучье, д. 2, стр. 3 никакой лаборатории не было. Это подтвердили в районной и сельской администрациях. В реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации информации об аттестате организации тоже не оказалось.
С этой историей теперь будут разбираться управление ветеринарии по Белгородской области и управление Россельхознадзора, в зоне ответственности которого находится эта лаборатория.
Фантомную лабораторию удалось обнаружить благодаря ФГИС «Меркурий».
Ранее в Белгороде искали производителя некачественного топлёного масла. Дело в том, что предприятия, указанного на этикетке, уже не существует. С историей пришлось разбираться Россельхознадзору.