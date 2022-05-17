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Posted 17 мая 2022, 10:59

Published 17 мая 2022, 10:59

Modified 1 декабря, 07:49

Updated 1 декабря, 07:49

Белгородское молоко проверяли на антибиотики в фантомной лаборатории

17 мая 2022, 10:59
Это удалось выяснить благодаря системе «Меркурий». Указывалось, что лаборатория находится в Смоленской области, но по факту на месте её не обнаружили.

Специалисты Россельхознадзора во время проверки документов на сырое молоко, которое производится в хозяйстве в Валуйском горокруге, установили, что продукт на антибиотики проверяли в лаборатории ООО «Мостехноком». Результаты анализа необходимы для оформления справки о ветеринарно-санитарном благополучии.

Однако выяснилось, что по адресу Смоленская область, Руднянский район, д. Невзучье, д. 2, стр. 3 никакой лаборатории не было. Это подтвердили в районной и сельской администрациях. В реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации информации об аттестате организации тоже не оказалось.

С этой историей теперь будут разбираться управление ветеринарии по Белгородской области и управление Россельхознадзора, в зоне ответственности которого находится эта лаборатория.

Фантомную лабораторию удалось обнаружить благодаря ФГИС «Меркурий».

Ранее в Белгороде искали производителя некачественного топлёного масла. Дело в том, что предприятия, указанного на этикетке, уже не существует. С историей пришлось разбираться Россельхознадзору.

#Новости#Белгородская область#Экономика#Россельхознадзор#Молоко#Лаборатория#Антибиотики#Смоленская область#Фантом
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