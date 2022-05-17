Белгородское молоко проверяли на антибиотики в фантомной лаборатории

Однако выяснилось, что по адресу Смоленская область, Руднянский район, д. Невзучье, д. 2, стр. 3 никакой лаборатории не было. Это подтвердили в районной и сельской администрациях. В реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации информации об аттестате организации тоже не оказалось.