Белгородский «Ровеньки-маслосырзавод» станет правопреемником компании из Воронежа

Однако в пресс-службе организации «Бел.Ру» сообщили, что руководство завода в Ровеньках и белгородский минсельхоз ведут переговоры с банками-кредиторами и выстраивают конструктивный диалог. Что касается бизнесмена, то никаких договорённостей с ним или другими инвесторами нет.