Белгородский «Ровеньки-маслосырзавод» станет правопреемником компании из Воронежа

Posted 17 мая 2022, 04:50
Published 17 мая 2022, 04:50
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», организация «Ровеньки-маслосырзавод» с 6 мая текущего года находится в процессе реорганизации в форме присоединения к ней других юрлиц.
Участником реорганизации стала региональная торговая компания «Сырный дом». Она работает в Воронеже с 2015 года и занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. Руководитель и бенефициар — Сергей Лыбань. По итогам 2021 года убыток фирмы составил 10 млн рублей.
Правопреемником в процессе реорганизации станет компания «Ровеньки-маслосырзавод». Предприятие работает с 1992 года в Ровеньском районе и занимается производством молока и молочной продукции. Руководитель — Леонид Заскалько, а бенефициар — Сергей Лыбань. В 2021 году убыток фирмы составил 308 млн рублей.
В феврале 2022 года стало известно, что у компании «Ровеньки-маслосырзавод» возникли сложности с кредиторами. Речь шла даже о том, что предприятие может выкупить бизнесмен из Беларуси.
Однако в пресс-службе организации «Бел.Ру» сообщили, что руководство завода в Ровеньках и белгородский минсельхоз ведут переговоры с банками-кредиторами и выстраивают конструктивный диалог. Что касается бизнесмена, то никаких договорённостей с ним или другими инвесторами нет.
13 мая стало известно, что «Маслосырзаводом» в Ровеньках всё-таки займутся белорусские инвесторы.