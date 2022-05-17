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Posted 17 мая 2022, 04:50

Published 17 мая 2022, 04:50

Modified 1 декабря, 08:48

Updated 1 декабря, 08:48

Белгородский «Ровеньки-маслосырзавод» станет правопреемником компании из Воронежа

17 мая 2022, 04:50
Сюжет
Эксклюзив
Белгородская компания по производству молока и молочной продукции «Ровеньки-маслосырзавод» находится в процессе реорганизации. Она станет правопреемником компании из Воронежа, которая занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами.

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», организация «Ровеньки-маслосырзавод» с 6 мая текущего года находится в процессе реорганизации в форме присоединения к ней других юрлиц.

Участником реорганизации стала региональная торговая компания «Сырный дом». Она работает в Воронеже с 2015 года и занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. Руководитель и бенефициар — Сергей Лыбань. По итогам 2021 года убыток фирмы составил 10 млн рублей.

Правопреемником в процессе реорганизации станет компания «Ровеньки-маслосырзавод». Предприятие работает с 1992 года в Ровеньском районе и занимается производством молока и молочной продукции. Руководитель — Леонид Заскалько, а бенефициар — Сергей Лыбань. В 2021 году убыток фирмы составил 308 млн рублей.

В феврале 2022 года стало известно, что у компании «Ровеньки-маслосырзавод» возникли сложности с кредиторами. Речь шла даже о том, что предприятие может выкупить бизнесмен из Беларуси.

Однако в пресс-службе организации «Бел.Ру» сообщили, что руководство завода в Ровеньках и белгородский минсельхоз ведут переговоры с банками-кредиторами и выстраивают конструктивный диалог. Что касается бизнесмена, то никаких договорённостей с ним или другими инвесторами нет.

13 мая стало известно, что «Маслосырзаводом» в Ровеньках всё-таки займутся белорусские инвесторы.

#Новости#Экономика#Компания#Предприятие#Эксклюзив#Реорганизация#Правопреемник
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