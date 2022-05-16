В Белгородской области начался рост числа заболевших ковидом

По состоянию на 26 мая известно о ещё 28 заболевших. Наибольший прирост показал Старооскольский горокруг (+14). Статистика заражённых также пополнилась в Белгороде (+6), Губкинском горокруге (+5), Белгородском и Волоконовском районах, а также в Яковлевском горокруге (+1 в каждом).