В Белгородской области начался рост числа заболевших ковидом

Posted 16 мая 2022, 09:34
Published 16 мая 2022, 09:34
Modified 1 декабря, 08:06
Updated 1 декабря, 08:06
В Белгородской области показатель суточной заболеваемости ковидом начал постепенно расти. Для сравнения: в прошлый понедельник, 9 мая, зарегистрировали 31 нового заражённого. После вплоть до 12 мая показатель уменьшался: 10 мая — 29 заболевших, 11 мая — 25, 12 мая — 23.
После наблюдался постепенный рост. Так, 13 мая зарегистрировали 24 новых заражённых, 14 и 15 мая — 25 и 27 соответственно.
По состоянию на 26 мая известно о ещё 28 заболевших. Наибольший прирост показал Старооскольский горокруг (+14). Статистика заражённых также пополнилась в Белгороде (+6), Губкинском горокруге (+5), Белгородском и Волоконовском районах, а также в Яковлевском горокруге (+1 в каждом).
Всего с начала пандемии в Белгородской области зарегистрировали 130 408 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 127 390 пациентов (+33 за день), скончались 2251 (+1 за день). В стационарах сейчас лечатся 69 заболевших, амбулаторно — 698.
Ранее глава регионального минздрава Андрей Иконников предупреждал, что в конце мая в Белгородской области возможна вспышка заболеваемости коронавирусом. По его словам, подъём в этом случае будет регистрироваться не раньше 25 мая.