bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2022, 09:34

Published 16 мая 2022, 09:34

Modified 1 декабря, 08:06

Updated 1 декабря, 08:06

В Белгородской области начался рост числа заболевших ковидом

16 мая 2022, 09:34
Сюжет
Коронавирус
После снижения показателя в течение прошлой недели он вновь начал постепенно расти, следует из статистики оперштаба. Ранее в региональном минздраве предупреждали, что возможна вспышка заболеваемости к концу мая.

В Белгородской области показатель суточной заболеваемости ковидом начал постепенно расти. Для сравнения: в прошлый понедельник, 9 мая, зарегистрировали 31 нового заражённого. После вплоть до 12 мая показатель уменьшался: 10 мая — 29 заболевших, 11 мая — 25, 12 мая — 23.

После наблюдался постепенный рост. Так, 13 мая зарегистрировали 24 новых заражённых, 14 и 15 мая — 25 и 27 соответственно.

По состоянию на 26 мая известно о ещё 28 заболевших. Наибольший прирост показал Старооскольский горокруг (+14). Статистика заражённых также пополнилась в Белгороде (+6), Губкинском горокруге (+5), Белгородском и Волоконовском районах, а также в Яковлевском горокруге (+1 в каждом).

Всего с начала пандемии в Белгородской области зарегистрировали 130 408 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 127 390 пациентов (+33 за день), скончались 2251 (+1 за день). В стационарах сейчас лечатся 69 заболевших, амбулаторно — 698.

Ранее глава регионального минздрава Андрей Иконников предупреждал, что в конце мая в Белгородской области возможна вспышка заболеваемости коронавирусом. По его словам, подъём в этом случае будет регистрироваться не раньше 25 мая.

#Новости#Белгородская область#Коронавирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика