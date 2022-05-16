Петровский флешмоб и шоу мыльных пузырей: в Белгороде готовятся к «Ночи музеев»

Белгородцы в этот день смогут в музее написать стихотворение пером и чернилами или набрать его на раритетной печатной машинке. Запланировано также выступление музыкантов филармонии, а во дворике музея литераторы и члены Союза писателей прочитают стихи и рассказы классиков и современных авторов.