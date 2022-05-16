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Петровский флешмоб и шоу мыльных пузырей: в Белгороде готовятся к «Ночи музеев»

16 мая 10:27
Фото: Дарья Немцева/«Бел.Ру»
21 мая в России пройдёт акция «Ночь музеев», когда учреждения культуры будут работать допоздна. Гости смогут бесплатно посетить выставки, а также поучаствовать в мастер-классах и тематических играх. Присоединится к акции и Белгород.

Областной центр готовится к «Ночи музеев». Белгородские учреждения культуры уже анонсировали мастер-классы, лекции и активности, которыми будут удивлять гостей.

Историко-краеведческий музей

В Белгородском историко-краеведческом музее программу посвятят 350-летию со дня рождения Петра I. Гостей ожидают читательский флешмоб «Пётр: wir lesen», мастер-классы, а также творческая игровая площадка для детей. Как отметили в музее, участники смогут познакомиться с жизнью и бытом людей в Петровскую эпоху.

Литературный музей

В литературном музее белгородцев ожидает праздничная программа «Больше, чем музей…». Организаторы акции обещают, что гости смогут совершить путешествие во времени: побывать на балу XIX века или вспомнить пионерское детство, посетить мастерскую фотографа-амбротиписта или послушать патефон.

Белгородцы в этот день смогут в музее написать стихотворение пером и чернилами или набрать его на раритетной печатной машинке. Запланировано также выступление музыкантов филармонии, а во дворике музея литераторы и члены Союза писателей прочитают стихи и рассказы классиков и современных авторов.

Музей народной культуры

На площадке музея народной культуры запланированы выступление творческих коллективов, интерактивные программы, а также шоу мыльных пузырей. На летней террасе будет работать фотовыставка «По следам этнографических экспедиций».

В 18:00 на площадке стартует маршрутная интерактивная игра «В некотором царстве, в музейном государстве». Будут работать чайная гостиная и мастер-классы «Русское узорочье», «Кукла-дергунчик», «Завяжу я узелок», «Закидушка».

Завершится акция здесь ночной экскурсией «С фонариком по уездному городу». Подробнее с программой можно ознакомиться в прикреплённой ниже афише.

Фото: Музей народной культуры

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»

Акция в этом случае развернётся на двух площадках. В экспозиционно-выставочном комплексе музея-диорамы (Мичурина, 43) пройдут тематические экскурсии «На белгородском направлении», «Археология войны», «Весна Победы». Желающие смогут принять участие в игре «Что? Где? Когда?», посвящённой 35-летию музея.

Мероприятия пройдут и на открытой площадке музея-диорамы на улице Попова, 2. Здесь среди прочего запланированы фотозона «Форпост», караоке «Кто сказал, что надо бросить песню на войне…», кинобригада «Эхо Победы», мастер-классы по оригами и изготовлению фигурок из стекла.

Художественный музей

В художественном музее гости смогут не только оценить представленные экспозиции, но и пройти мастер-классы по изготовлению сувениров. Запланированы кинопоказ, квесты, фестиваль граффити на площадке рядом с музеем.

Работать музеи 21 мая будут с 14:00 до полуночи.

О том, как прошла акция в прошлом году, можно узнать из фоторепортажа «Бел.Ру».

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