Гладков предложил не продавать алкоголь в течение трёх дней во время выпускных

Как отметил Гладков, продажа алкоголя в выпускные дни, особенно на приграничных территориях, — важный вопрос. По мнению губернатора, ограничения должны быть не только в день проведения, но и за день до и после праздника.
У нас ведь мероприятие проводится до утра, рассвет встречают все выпускники. Вячеслав Гладков
Милёхин ответил, что ограничения по продаже спиртного министерство поддерживает. Соответствующее предложение профильное ведомство подготовит и представит на рассмотрение губернатору.
Напомним, в торжественных линейках по окончании учебного года примут участие первоклассники и школьники 4-х, 9-х и 11-х классов. Белгородские власти подготовят программу празднования по каждой школе в каждом районе. Предварительно план согласуют с силовиками и родителями.