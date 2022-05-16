Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гладков предложил не продавать алкоголь в течение трёх дней во время выпускных

16 мая 08:15
Фото: ИА "Бел.Ру"
В ходе оперативного совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что необходимо пересмотреть временные рамки продажи спиртного на территории региона во время проведения выпускных мероприятий. Предложение подготовит белгородский министр образования Андрей Милёхин.

Как отметил Гладков, продажа алкоголя в выпускные дни, особенно на приграничных территориях, — важный вопрос. По мнению губернатора, ограничения должны быть не только в день проведения, но и за день до и после праздника.

У нас ведь мероприятие проводится до утра, рассвет встречают все выпускники. Вячеслав Гладков

Милёхин ответил, что ограничения по продаже спиртного министерство поддерживает. Соответствующее предложение профильное ведомство подготовит и представит на рассмотрение губернатору.

Напомним, в торжественных линейках по окончании учебного года примут участие первоклассники и школьники 4-х, 9-х и 11-х классов. Белгородские власти подготовят программу празднования по каждой школе в каждом районе. Предварительно план согласуют с силовиками и родителями.

Как пройдёт праздник последнего звонка в школах Белгородской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Власти определят формат последних звонков и выпускных в Белгородской областиСвыше 21 тысячи школьников будут сдавать выпускные экзамены в Белгородской областиГладков рассказал о праздновании выпускных вечеров в белгородских школах
#Новости#Спиртное#Гладков#Ограничение#Выпускной#3#Последний звонок#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46