Гладков дал две недели на благоустройство пляжей в Белгородской области

Posted 16 мая 2022, 07:57
Published 16 мая 2022, 07:57
Modified 1 декабря, 07:58
Updated 1 декабря, 07:58
На оперсовещании 16 мая референт губернатора Белгородской области Олег Мантулин отчитался о подготовке к купальному сезону в муниципалитетах региона. В этом году власти планируют открыть 125 пляжей, что почти в два раза больше, чем в 2021-м. Для проведения работ в декабре 2021 года запланировали порядка 94,5 млн рублей. Однако не все районы оказались готовы к такому.
Хуже всех подготовились Губкинский горокруг и Прохоровский район. У них выполнено чуть боле 50% от плана. Также, по словам Мантулина, некоторые муниципалитеты сначала показывали одно количество пляжей, а сейчас — другое. Например, в Новооскольском горокруге их количество почему-то уменьшилось на три, отметил чиновник.
Также у властей вызывает опасение благоустройство пляжей. Губернатор Вячеслав Гладков предложил главам муниципалитетов самостоятельно посмотреть на ход работ, а также отметил, что на пляже должен быть песок, а не глина и чернозём.
Мэр Белгорода, посмотрите, как формируются купальные зоны за УСК Хоркиной и в Сосновке. Посмотрите на песок и тракторы, которые там напахали. Мягко сказать, неприлично. Представьте, что туда придут ваши дети. Вячеслав Гладков
Мантулин предложил начать с 17 мая проверки водных объектов, а Гладков — через две недели устранить все недочёты.
Ранее власти сообщали, что из-за спецоперации в области не будут работать пляжи рядом с российско-украинской границей. Изначально оборудованных купальных зон планировалось 134. Теперь это число сократилось до 125. Выходит, что как минимум девять водоёмов не будут использоваться для летнего отдыха.