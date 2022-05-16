Гладков дал две недели на благоустройство пляжей в Белгородской области

На оперсовещании 16 мая референт губернатора Белгородской области Олег Мантулин отчитался о подготовке к купальному сезону в муниципалитетах региона. В этом году власти планируют открыть 125 пляжей, что почти в два раза больше, чем в 2021-м. Для проведения работ в декабре 2021 года запланировали порядка 94,5 млн рублей. Однако не все районы оказались готовы к такому.