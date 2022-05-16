Белгородская область рискует не выполнить нацпроект «Санавиация»

Posted 16 мая 2022, 07:07
Published 16 мая 2022, 07:07
Modified 1 декабря, 08:40
Updated 1 декабря, 08:40
По словам Андрея Иконникова, в настоящий момент из 92 показателей нацпроектов регион рискует не выполнить один — «Санавиация». Риск связан с запретом на полёты над областью
Что касается обеспечения медицинских учреждений квалифицированными кадрами, то этот показатель планируется закрыть в августе–сентябре текущего года. Как отметил Иконников, показатель закроют благодаря выпускникам мединститутов. Сейчас нацпроект исполнен на 98,2%.
По всем остальным показателям рисков неисполнения не наблюдается.