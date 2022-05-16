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Posted 16 мая 2022, 07:07

Published 16 мая 2022, 07:07

Modified 1 декабря, 08:40

Updated 1 декабря, 08:40

Белгородская область рискует не выполнить нацпроект «Санавиация»

16 мая 2022, 07:07
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Эксклюзив
Риск связан с закрытием воздушного пространства над регионом. О ходе реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» рассказал во время оперсовещания 16 мая глава областного минздрава Андрей Иконников.

По словам Андрея Иконникова, в настоящий момент из 92 показателей нацпроектов регион рискует не выполнить один — «Санавиация». Риск связан с запретом на полёты над областью

Что касается обеспечения медицинских учреждений квалифицированными кадрами, то этот показатель планируется закрыть в августе–сентябре текущего года. Как отметил Иконников, показатель закроют благодаря выпускникам мединститутов. Сейчас нацпроект исполнен на 98,2%.

По всем остальным показателям рисков неисполнения не наблюдается.

#Новости#Общество#Правительство#Эксклюзив#Нацпроект
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