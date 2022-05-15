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Posted 15 мая 2022, 12:15

Published 15 мая 2022, 12:15

Modified 1 декабря, 08:06

Updated 1 декабря, 08:06

Жителей обстрелянного посёлка Середа под Белгородом вывезли ещё две недели назад

15 мая 2022, 12:15
Сюжет
Губернатор
Благодаря этому удалось избежать многих жертв. После обстрела решили вывезти и домашних животных, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, сегодня утром, 15 мая, со стороны Украины обстреляли приграничный посёлок Середа Шебекинского горокруга.

Многих жертв удалось избежать благодаря временному отселению жителей в более безопасное место — в санаторий. Живут там белгородцы уже две недели. Правда, их домашние животные оставались в посёлке.

После сегодняшнего обстрела решили забрать и животных. Их отвезут на ферму, где за ними будут ухаживать и кормить. Когда ситуация стабилизируется, животных вернут их владельцам.

Несмотря на отселение, один из мирных жителей всё же получил осколочное ранение. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после случившегося выехал в посёлок. Тогда же он лично посетил раненого. Как выяснилось, жизненно важные органы и кости не задеты, всё хорошо.

#Новости#Общество#Губернатор#Вячеслав Гладков#Середа
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