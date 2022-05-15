Жителей обстрелянного посёлка Середа под Белгородом вывезли ещё две недели назад

Posted 15 мая 2022, 12:15
Published 15 мая 2022, 12:15
Modified 1 декабря, 08:06
Updated 1 декабря, 08:06
Напомним, сегодня утром, 15 мая, со стороны Украины обстреляли приграничный посёлок Середа Шебекинского горокруга.
Многих жертв удалось избежать благодаря временному отселению жителей в более безопасное место — в санаторий. Живут там белгородцы уже две недели. Правда, их домашние животные оставались в посёлке.
После сегодняшнего обстрела решили забрать и животных. Их отвезут на ферму, где за ними будут ухаживать и кормить. Когда ситуация стабилизируется, животных вернут их владельцам.
Несмотря на отселение, один из мирных жителей всё же получил осколочное ранение. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после случившегося выехал в посёлок. Тогда же он лично посетил раненого. Как выяснилось, жизненно важные органы и кости не задеты, всё хорошо.