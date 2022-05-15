Жителей обстрелянного посёлка Середа под Белгородом вывезли ещё две недели назад

Несмотря на отселение, один из мирных жителей всё же получил осколочное ранение. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после случившегося выехал в посёлок. Тогда же он лично посетил раненого. Как выяснилось, жизненно важные органы и кости не задеты, всё хорошо.