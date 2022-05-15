Гладков приехал к раненому белгородцу на личном авто без охраны

Posted 15 мая 2022, 12:50
Published 15 мая 2022, 12:50
Modified 1 декабря, 08:06
Updated 1 декабря, 08:06
Напомним, сегодня утром приграничный посёлок Середа Шебекинского горокруга подвергся обстрелу со стороны Украины. В результате происшествия пострадал один из мирных жителей — получил осколочное ранение.
В этот же день губернатор Белгородской области посетил раненого в госпитале. По словам военного врача, который сейчас находится в Шебекинском округе, Вячеслав Гладков заехал сам, без охраны, водителя и на личном автомобиле, после проверки обстрелянного села. Вот что сказал врач о губернаторе после того, как пожал ему руку.
Тёплая [рука — прим. ред.] и глаза добрые. Мечты сбываются.«Доктор Бо»
Также Вячеслав Гладков спрашивал, нужна ли помощь в госпитале. На это все ответили, что всё хорошо и всё есть. Что касается пострадавшего, с ним всё хорошо. Кости и жизненно важные органы осколками не задеты.