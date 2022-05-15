Гладков приехал к раненому белгородцу на личном авто без охраны

В этот же день губернатор Белгородской области посетил раненого в госпитале. По словам военного врача, который сейчас находится в Шебекинском округе, Вячеслав Гладков заехал сам, без охраны, водителя и на личном автомобиле, после проверки обстрелянного села. Вот что сказал врач о губернаторе после того, как пожал ему руку.