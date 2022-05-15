bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 мая 2022, 12:50

Published 15 мая 2022, 12:50

Modified 1 декабря, 08:06

Updated 1 декабря, 08:06

Гладков приехал к раненому белгородцу на личном авто без охраны

15 мая 2022, 12:50
Сюжет
Губернатор
Об этом написал военный врач в своём телеграм-канале «Доктор Бо». Губернатор Белгородской области навестил пострадавшего сегодня в результате обстрела жителя приграничного посёлка Середа.

Напомним, сегодня утром приграничный посёлок Середа Шебекинского горокруга подвергся обстрелу со стороны Украины. В результате происшествия пострадал один из мирных жителей — получил осколочное ранение.

В этот же день губернатор Белгородской области посетил раненого в госпитале. По словам военного врача, который сейчас находится в Шебекинском округе, Вячеслав Гладков заехал сам, без охраны, водителя и на личном автомобиле, после проверки обстрелянного села. Вот что сказал врач о губернаторе после того, как пожал ему руку.

Тёплая [рука — прим. ред.] и глаза добрые. Мечты сбываются.«Доктор Бо»

Также Вячеслав Гладков спрашивал, нужна ли помощь в госпитале. На это все ответили, что всё хорошо и всё есть. Что касается пострадавшего, с ним всё хорошо. Кости и жизненно важные органы осколками не задеты.

#Новости#Общество#Губернатор#Вячеслав Гладков#Середа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика