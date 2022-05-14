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Тетюхин назвал «потолком» попадание «Белогорья» в «Финал шести»

14 мая 13:05
Фото: Бел.Ру
По мнению руководителя волейбольного клуба из Белгорода, перед игроками ставилась именно такая задача.

На пресс-конференции 14 мая генеральный директор волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин подвёл итоги игрового сезона 2021/22. Так, команда хоть и вышла в «Финал шести» чемпионата России, но так и осталась на шестой строчке рейтинга.

Честно говоря, изначально предполагалась такая задача попадания в «Финал шести». Мы с ней справились. Понятно, что аппетит всегда приходит во время игры. Но, к сожалению, шестое место — наш потолок сегодня, если быть объективными и не хватать с неба звёзд. Я очень рад, что у нас такая команда, замечательный коллектив и атмосфера. Претензий никаких не было и не будет. Сергей Тетюхин

Тетюхин отметил, что сезон был достаточно сложным. Спортсмены пропустили много игр из-за болезни. Что касается молодёжных команд, то руководство клуба намерено сделать небольшую «чистку».

Министр спорта Белгородской области Наталья Жигалова вовсе назвала попадание «Белогорья» в «Финал шести» успехом и пожелала команде успехов.

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