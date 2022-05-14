Тетюхин назвал «потолком» попадание «Белогорья» в «Финал шести»

Честно говоря, изначально предполагалась такая задача попадания в «Финал шести». Мы с ней справились. Понятно, что аппетит всегда приходит во время игры. Но, к сожалению, шестое место — наш потолок сегодня, если быть объективными и не хватать с неба звёзд. Я очень рад, что у нас такая команда, замечательный коллектив и атмосфера. Претензий никаких не было и не будет. Сергей Тетюхин