РЭО: Субботники «Зеленый десант» объединили более 1000 добровольцев

Глава РЭО Денис Буцаев напомнил, что к 2030 году в России должны сортироваться 100% твердых коммунальных отходов. Показатель захоронения мусора на полигонах ТКО должен уменьшиться вдвое к этому времени. Для того, чтобы добиться указанных результатов, необходимо работать с населением, повышая экологическую культуру, в том числе в сфере обращения с отходами. Весомую помощь в этом оказывают волонтеры. По словам Буцаева, «Зеленый десант» — отличная возможность присоединиться к добровольческому экологическому движению.