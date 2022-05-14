РЭО: Субботники «Зеленый десант» объединили более 1000 добровольцев

В субботниках уже приняли участие более 2000 волонтеров. Больше всего их работало в подмосковной усадьбе Демьяново — 300 добровольцев. Первые 10 субботников в рамках проекта «Зеленый десант» прошли в апреле. Только в Белгородской и Вологодской областях добровольцы убрали более 20 тонн мусора, пишет kp.ru.
Виктория Абрамченко подчеркнула важность внимания государства к общественным экологическим инициативам. Она отметила роль волонтеров в решении экологических проблем и то, что неравнодушных людей с каждым годом становится все больше. Например, в 2020 году, несмотря на разгар пандемии, в экоакциях приняли участие примерно 4 млн человек.
«Зеленый десант» — это продолжение программы Российского экологического оператора, цель которой — популяризация ответственного отношения к вопросам экологии. Напомним, в сфере ответственности ППК «РЭО» не только проведение так называемой мусорной реформы, но и популяризация сознательного обращения с отходами.
Глава РЭО Денис Буцаев напомнил, что к 2030 году в России должны сортироваться 100% твердых коммунальных отходов. Показатель захоронения мусора на полигонах ТКО должен уменьшиться вдвое к этому времени. Для того, чтобы добиться указанных результатов, необходимо работать с населением, повышая экологическую культуру, в том числе в сфере обращения с отходами. Весомую помощь в этом оказывают волонтеры. По словам Буцаева, «Зеленый десант» — отличная возможность присоединиться к добровольческому экологическому движению.
С конца апреля и в мае будет проведено более 40 таких акций. Экодесанты будут работать в Подмосковье, Свердловской и Омской областях, на Кавказе и в других регионах.
В РЭО сообщили также о поддержке движения «Делай!» Субботники с участием членов движения были проведены в более чем сорока субъектах Российской Федерации и в Донецкой народной республике.
На сайте Российского экологического оператора создан специальный раздел, в котором любой человек может зарегистрироваться на субботник в своем населенном пункте.