В горевшем доме под Белгородом спасатели нашли тело мужчины

Рано утром 13 мая на улице Октябрьской в Шебекино горел дом. О пожаре в соседнем здании местная жительница сообщила в службу спасения в 05:20. Женщина рассказала, что на месте пожара может быть пожилой мужчина.
Пламя охватило кровлю дома. Спасатели оперативно справились с огнём, он не перекинулся на другие здания.
В спальне дома пожарные обнаружили тело мужчины 1958 года рождения. В МЧС предполагают, что к возгоранию привело неосторожное курение. В доме сгорела кровля, закопчены стены и полоток.
Накануне на улице Губкина в Белгороде на балконе многоэтажного дома горели шины. Обошлось без пострадавших. На прошлой неделе в Таврово пожар был в торговом центре. Никто не пострадал.