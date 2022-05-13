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В горевшем доме под Белгородом спасатели нашли тело мужчины

13 мая 08:22
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
В огне погиб житель региона 1958 года рождения. О пожаре в службу спасения сообщила его соседка. Причина трагедии устанавливается, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС. Возможно, к пожару привело неосторожное курение.

Рано утром 13 мая на улице Октябрьской в Шебекино горел дом. О пожаре в соседнем здании местная жительница сообщила в службу спасения в 05:20. Женщина рассказала, что на месте пожара может быть пожилой мужчина.

Пламя охватило кровлю дома. Спасатели оперативно справились с огнём, он не перекинулся на другие здания.

В спальне дома пожарные обнаружили тело мужчины 1958 года рождения. В МЧС предполагают, что к возгоранию привело неосторожное курение. В доме сгорела кровля, закопчены стены и полоток.

Накануне на улице Губкина в Белгороде на балконе многоэтажного дома горели шины. Обошлось без пострадавших. На прошлой неделе в Таврово пожар был в торговом центре. Никто не пострадал.

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