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Posted 13 мая 2022, 10:36

Published 13 мая 2022, 10:36

Modified 1 декабря, 08:56

Updated 1 декабря, 08:56

В Белгородской области реализуют 101 проект ТОСов

13 мая 2022, 10:36
Для этого из бюджета Белгородской области выделят 40 млн рублей. В рамках проектов обновят детские и спортивные площадки, благоустроят парки, скверы и пляжи. Об этом сообщили в областном правительстве.

В регионе поддержат 101 проект территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Они получат 40 млн рублей из регионального бюджета на обустройство детских и спортивных площадок, благоустройство парков, скверов и пляжей.

Например, в Белгородском районе в селе Бочковка собираются благоустроить зону отдыха у пруда. Из бюджета выделят 375 тыс. рублей. В целом по району на проекты заложили почти 2,6 млн рублей. В селе Берёзовка в Борисовском районе тем временем запросили финансирование на ограждение кладбища. На это выделили более 382 тыс. рублей.

В Вейделевском районе собираются создать зону отдыха «Уютный дворик» за 328 тыс. рублей. Также в районе решили обустроить парковку на территории ТОСа «Лукичевский». На это запросили 375 тыс. рублей. В целом муниципалитету выделят около 1,4 млн рублей.

В Волоконовском районе обустроят парк «Молодёжный», бюджет — 234 тыс. рублей. Ещё одним проектом в районе стало благоустройство территории у пруда в ТОС «Надежда». Размер финансирования составил почти 500 тыс. рублей.

С полным списком проектов можно ознакомиться в документе.

#Новости#Город#Детские площадки#Тос#Инициативы
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