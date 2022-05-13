В Белгородской области реализуют 101 проект ТОСов

Например, в Белгородском районе в селе Бочковка собираются благоустроить зону отдыха у пруда. Из бюджета выделят 375 тыс. рублей. В целом по району на проекты заложили почти 2,6 млн рублей. В селе Берёзовка в Борисовском районе тем временем запросили финансирование на ограждение кладбища. На это выделили более 382 тыс. рублей.