В Белгородской области появится карта охотничьих угодий

Победитель будет определён 25 мая. Работы будут выполняться в три этапа. Первый этап — с даты заключения контракта по 30 июня, второй этап — с 1 июля по 30 сентября, третий этап — с 1 октября по 15 декабря.
Цель создания схемы охотничьих угодий — обеспечение рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов. Документ должен представлять собой план территориального охотустройства с учётом физико-географических особенностей региона.
При разработке картографического материала за основу принимается электронная картография в масштабе 1:200 000 в целом на всю территорию Белгородской области и масштабе от 1:50 000 — на территории муниципальных образований в системе координат WGS84.
Картографический материал предоставляется заказчику в электронном векторном виде в формате базы геоданных (GDB) и дополнительно — в формате JPG.