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В Белгородской области появится карта охотничьих угодий

13 мая 04:45
Фото: Бел.Ру
На создание схемы расположения охотничьих угодий в Белгородской области потратят 4,99 млн рублей. Согласно сайту госзакупок, управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области принимает заявки от подрядчиков до 20 мая 2022 года.

Победитель будет определён 25 мая. Работы будут выполняться в три этапа. Первый этап — с даты заключения контракта по 30 июня, второй этап — с 1 июля по 30 сентября, третий этап — с 1 октября по 15 декабря.

Цель создания схемы охотничьих угодий — обеспечение рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов. Документ должен представлять собой план территориального охотустройства с учётом физико-географических особенностей региона.

При разработке картографического материала за основу принимается электронная картография в масштабе 1:200 000 в целом на всю территорию Белгородской области и масштабе от 1:50 000 — на территории муниципальных образований в системе координат WGS84.

Картографический материал предоставляется заказчику в электронном векторном виде в формате базы геоданных (GDB) и дополнительно — в формате JPG.

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#Новости#Охота в Белгородской области#Охота#Охотничьи угодья#Госзакупки#Эксклюзив#Ирина Митрофанова#Экономика
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