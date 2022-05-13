В Белгородской области не делают бесплатные прививки от энцефалита

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Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. С вопросом о бесплатной прививке от энцефалита к главе региона обратились в ходе прямой линии.

12 мая глава региона Вячеслав Гладков провёл прямую линию в формате «10 вопросов губернатору». Один из вопросов поступил от белгородки Ксении. Она поинтересовалась, можно ли бесплатно сделать прививку ребёнку от клещей. Гладков ответил отрицательно. К сожалению, нельзя. Белгородская область не является эндемичной территорией, поэтому не делаются прививки от клещевого энцефалита.Вячеслав Гладков Напомним, белгородские парки обрабатывают от клещей. Во время обработки и в течение трёх часов после её окончания горожан просят не посещать данные общественные места.