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Posted 13 мая 2022, 08:17

Published 13 мая 2022, 08:17

Modified 1 декабря, 08:38

Updated 1 декабря, 08:38

В Белгородской области не делают бесплатные прививки от энцефалита

13 мая 2022, 08:17
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Эксклюзив
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. С вопросом о бесплатной прививке от энцефалита к главе региона обратились в ходе прямой линии.

12 мая глава региона Вячеслав Гладков провёл прямую линию в формате «10 вопросов губернатору». Один из вопросов поступил от белгородки Ксении. Она поинтересовалась, можно ли бесплатно сделать прививку ребёнку от клещей. Гладков ответил отрицательно.

К сожалению, нельзя. Белгородская область не является эндемичной территорией, поэтому не делаются прививки от клещевого энцефалита.Вячеслав Гладков

Напомним, белгородские парки обрабатывают от клещей. Во время обработки и в течение трёх часов после её окончания горожан просят не посещать данные общественные места.

#Новости#Общество#Прививка#Эксклюзив#Гладков#Энцефалит
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