В Белгородской области не делают бесплатные прививки от энцефалита

Posted 13 мая 2022, 08:17
Published 13 мая 2022, 08:17
Modified 1 декабря, 08:38
Updated 1 декабря, 08:38
12 мая глава региона Вячеслав Гладков провёл прямую линию в формате «10 вопросов губернатору». Один из вопросов поступил от белгородки Ксении. Она поинтересовалась, можно ли бесплатно сделать прививку ребёнку от клещей. Гладков ответил отрицательно.
К сожалению, нельзя. Белгородская область не является эндемичной территорией, поэтому не делаются прививки от клещевого энцефалита.Вячеслав Гладков
Напомним, белгородские парки обрабатывают от клещей. Во время обработки и в течение трёх часов после её окончания горожан просят не посещать данные общественные места.