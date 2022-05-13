В Белгороде утвердили треть состава городской Общественной палаты

В областном центре утвердили треть членов Общественной палаты Белгорода третьего созыва. Список указан в распоряжении мэрии.
В этот перечень вошли:
В документе указано, что уже утверждённым членам Общественной палаты можно приступить к формированию её полного состава.
В состав Общественной палаты Белгорода входят 30 человек. Их назначают из числа граждан, представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
Треть членов Палаты утверждают распоряжением мэрии Белгорода. Ещё десять человек должен назвать городской совет. Оставшихся определят уже утверждённые члены Палаты.
Срок полномочий Общественной палаты истекает через три год со дня первого пленарного заседания.
Напомним, что в конце 2021 года в регионе утвердили состав Общественной палаты Белгородской области. Её председателем стала Надежда Рожкова.