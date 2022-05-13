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В Белгороде утвердили треть состава городской Общественной палаты

13 мая 07:27
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Десять человек назначены распоряжением мэрии. Всего в состав Общественной палаты Белгорода входят 30 членов.

В областном центре утвердили треть членов Общественной палаты Белгорода третьего созыва. Список указан в распоряжении мэрии.

В этот перечень вошли:

  • Татьяна Бессонова — зампредседателя регионального отделения Всероссийского общества глухих;
  • Сергей Бородатов — председатель местной организации Восточного округа Белгорода региональной организации Всероссийского общества инвалидов;
  • Виктор Гавриленко — член региональной общественной организации «Историко-поисковый клуб „Огненная дуга“»;
  • Павел Осипов — член АНО «Институт приграничного сотрудничества и интеграции»;
  • Светлана Павлова — член АНО «Центр по предоставлению услуг в сфере координации духовно-образовательных программ „Преображение“»;
  • Виталий Перелыгин — член первичной профсоюзной организации МБОУ «СОШ № 35 города Белгорода»;
  • Дмитрий Рыжков — член первичной организации региональной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения — «Профорганизация МБУ Управление Белгорблагоустройство»;
  • Николай Санин — председатель местной общественной организации «Союз ветеранов Афганистана»;
  • Василий Сергиенко — член Белгородского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»;
  • Юрий Хромых — член региональной общественной организации «Спортивно-патриотический клуб Белогор».

В документе указано, что уже утверждённым членам Общественной палаты можно приступить к формированию её полного состава.

В состав Общественной палаты Белгорода входят 30 человек. Их назначают из числа граждан, представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

Треть членов Палаты утверждают распоряжением мэрии Белгорода. Ещё десять человек должен назвать городской совет. Оставшихся определят уже утверждённые члены Палаты.

Срок полномочий Общественной палаты истекает через три год со дня первого пленарного заседания.

Напомним, что в конце 2021 года в регионе утвердили состав Общественной палаты Белгородской области. Её председателем стала Надежда Рожкова.

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