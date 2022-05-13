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Тело мужчины достали из реки Тихая Сосна в Белгородской области

13 мая 06:25
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Происшествие случилось в Алексеевке, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Тело обнаружили в не предназначенном для купания месте. Причины трагедии устанавливаются.

Из реки Тихая Сосна 12 мая достали тело мужчины. Происшествие случилось в районе улицы Победы в городе Алексеевке.

Тело нашли в месте, не оборудованном для купания. Причины трагедии устанавливаются.

На месте работали восемь человек и четыре единицы техники.

В конце апреля из водоёма в Щетиновке Корочанского района достали тело семилетнего мальчика. А в начале мая в реке Топлинке утонул мужчина.

По статистике МЧС, в 2021 году в водоёмах Белгородской области утонули 55 человек, семеро из них — дети.

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