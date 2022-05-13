Тело мужчины достали из реки Тихая Сосна в Белгородской области

Из реки Тихая Сосна 12 мая достали тело мужчины. Происшествие случилось в районе улицы Победы в городе Алексеевке.
Тело нашли в месте, не оборудованном для купания. Причины трагедии устанавливаются.
На месте работали восемь человек и четыре единицы техники.
В конце апреля из водоёма в Щетиновке Корочанского района достали тело семилетнего мальчика. А в начале мая в реке Топлинке утонул мужчина.
По статистике МЧС, в 2021 году в водоёмах Белгородской области утонули 55 человек, семеро из них — дети.