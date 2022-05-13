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С 1 июня во дворах Белгорода с горожанами начнут заниматься тренеры

13 мая 09:47
Фото: Бел.Ру
Адреса площадок и тренерский состав определят к 25 мая. Первые занятия планируют провести уже 1 июня. Об этом сообщает горсовет Белгорода.

В областном центре готовятся к открытию юбилейного сезона проекта «Дворовый тренер». Площадки и тренерский состав определят к 25 мая, а первые занятия собираются провести уже 1 июня. Ориентироваться будут на прошлогодний опыт.

Проект обсудили на заседании горсовета. Как отметил региональный координатор проекта и депутат городского совета Юрий Дьячков, опираться будут на более успешную работу в прошлом году, этот опыт и будет тиражироваться.

Ещё один депутат Александр Стригунов отметил, что с детьми готовы работать студенты педколледжа. Также к занятиям хотят привлечь представителей различных спортивных федераций и фитнес-клубов.

Пристальное внимание уделят информационной составляющей — на каждой площадке разместят данные о тренерах и времени занятий. Сезон проекта продлится до конца лета.

Напомним, в 2021 году проект работал на 328 площадках. К участию привлекли 269 инструкторов.

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