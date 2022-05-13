Специалист советует методику под названием «аутогенная тренировка». Смысл в том, чтобы сконцентрироваться на том, что человек может сделать именно сейчас. Нужно решить, что надо сделать, чтобы чувствовать себя в безопасности, и написать это на листок. Далее нужно внимательно посмотреть на все пункты и решить, что можно сделать сиюминутно.