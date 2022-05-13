Новостная повестка в последнее время вызывает у людей множество негативных эмоций. Уровень тревоги населения растёт, как цены в магазинах. Редакция побеседовала с психиатром Юрием Петух, который рассказал, как лучше избавляться от тревоги и гнетущих мыслей во время спецоперации.
По словам специалиста, испытывать тревогу в подобной ситуации абсолютно нормально. Всё начинается с банального страха – от того, что рядом упадёт ракета, до того, что будет финансовая нестабильность.
Так или иначе, если тревога не гиперболизирована, она может сыграть на руку стать для человека продуктивной. Разумеется, если бегать по городу в панике, это не поможет. Аналогично с апатией и безысходностью. Однако вопрос в том, помогут ли они справиться с проблемами?
Как отмечает Юрий Петух, если человек испытывает тревогу, но при этом занимается своими рутинными делами, то всё в порядке – он справляется с тревогой самостоятельно. Совсем другое дело, когда чувство тревоги не даёт спать или приводит к паническим атакам. Тогда уже нужна помощь специалиста.
Массовую скупку сахара и других продуктов медик тоже назвал нормальной и понятной реакцией. Он считает, что это также связано с тревогой. Так люди пытаются удовлетворить свою потребность в безопасности – думать, что они не умрут с голоду.
Специалист советует методику под названием «аутогенная тренировка». Смысл в том, чтобы сконцентрироваться на том, что человек может сделать именно сейчас. Нужно решить, что надо сделать, чтобы чувствовать себя в безопасности, и написать это на листок. Далее нужно внимательно посмотреть на все пункты и решить, что можно сделать сиюминутно.
Те пункты, которые нельзя изменить в ближайшем будущем, нужно принять как факт и перестать винить себя за невозможность что-то изменить. В первую очередь нужно понять свои потребности и удовлетворить их. Главное – не заниматься нездоровым избеганием.
Психиатр объясняет, что агрессивная реакция людей обусловлена тем, что они не чувствуют себя в безопасности. По большому счёту врач рекомендует не высказывать своё мнение в Сети, если человек не готов к негативу. Он также советует не отвечать на агрессивные сообщения.
Дело в том, что родные или друзья иногда пытаются переубедить человека, а это может приводить к конфликтам. Юрий Петух рекомендует расставлять границы, как это происходит при дебатах. Если не получилось сделать и это, то можно оборвать общение, но в первую очередь стоит всё-таки попробовать договориться или попросту не обсуждать эту тему.
У многих белгородцев на Украине живут родственники. В подобной ситуации возможны и ссоры. Специалист советует выражать сочувствие своим родным и ни в коем случае не критиковать. Напротив, нужно показать поддержку, а не отчуждение.