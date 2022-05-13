Похороны студента и назначения на местах оказались в центре внимания белгородцев

Руслана Нефедова, который погиб при обстреле села Солохи, похоронили 13 мая. С родственниками парня встретился губернатор Вячеслав Гладков, он выразил соболезнования его семье. По словам главы региона, сегодня скорбит вся Белгородская область.
В момент обстрела Руслан находился на улице, его ранило возле памятника. Белгородцу было 18 лет.
Это первый в регионе случай, когда погиб мирный житель на фоне проходящей спецоперации.
Алексей Калашников теперь исполняет обязанности главы администрации Алексеевского горокруга. О назначении сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
На новое место Алексей Калашников перешёл из ивнянской администрации, которую возглавлял три года. Ещё раньше он стоял во главе Шебекинского горокруга.
Чем займётся бывший глава Алексеевского горокруга Станислав Сергачёв, пока не сообщается.
В белгородских чатах опять появились сообщения о том, что в воде из-под крана якобы нашли палочку холеры. Утверждают это со ссылкой на медиков.
Эта информация является фейком. Вода добывается из подземных артезианских скважин, её обеззараживают перед подачей потребителям.
О том, как очищают воду, журналисту «Бел.Ру» рассказали на водозаборной станции.