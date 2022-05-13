Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Похороны студента и назначения на местах оказались в центре внимания белгородцев

13 мая 16:00
Фото: «Бел.Ру»
13 мая в регионе простились с погибшим при обстреле 18-летним парнем, губернатор Вячеслав Гладков сообщил о переходе главы из одного муниципалитета в другой, а на водозаборной станции рассказали, как очищают питьевую воду.
Сюжет
Обстрел

Похоронили студента

Руслана Нефедова, который погиб при обстреле села Солохи, похоронили 13 мая. С родственниками парня встретился губернатор Вячеслав Гладков, он выразил соболезнования его семье. По словам главы региона, сегодня скорбит вся Белгородская область.

В момент обстрела Руслан находился на улице, его ранило возле памятника. Белгородцу было 18 лет.

Это первый в регионе случай, когда погиб мирный житель на фоне проходящей спецоперации.

Вячеслав Гладков выразил соболезнования семье погибшего при обстреле студента
Узнать подробнее

Далеко не ушёл

Алексей Калашников теперь исполняет обязанности главы администрации Алексеевского горокруга. О назначении сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На новое место Алексей Калашников перешёл из ивнянской администрации, которую возглавлял три года. Ещё раньше он стоял во главе Шебекинского горокруга.

Чем займётся бывший глава Алексеевского горокруга Станислав Сергачёв, пока не сообщается.

Гладков рассказал, кто займёт место Сергачёва в Алексеевском горокруге
Узнать подробнее

Новый фейк о холере

В белгородских чатах опять появились сообщения о том, что в воде из-под крана якобы нашли палочку холеры. Утверждают это со ссылкой на медиков.

Эта информация является фейком. Вода добывается из подземных артезианских скважин, её обеззараживают перед подачей потребителям.

О том, как очищают воду, журналисту «Бел.Ру» рассказали на водозаборной станции.

Как очищают питьевую воду в Белгородской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Белгороде подвели итоги празднования Дня Победы, пока над городом звучали «хлопки»Семьям погибших военных могут выплатить пособия, а школьники готовятся к ОГЭ и ЕГЭГибель парня, ситуацию с водой и приезд Монсона обсуждали белгородцы 12 мая
#Новости#Холера#Алексеевский горокруг#Алексей калашников#Вода#Обстрел#Вячеслав Гладков#Белгородский район#Студент#Фейк#Похороны#Назначение#Солохи#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46