Похороны студента и назначения на местах оказались в центре внимания белгородцев

13 мая в регионе простились с погибшим при обстреле 18-летним парнем, губернатор Вячеслав Гладков сообщил о переходе главы из одного муниципалитета в другой, а на водозаборной станции рассказали, как очищают питьевую воду.

Сюжет Обстрел