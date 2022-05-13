Под Белгородом пограничники поймали ехавших в Западную Европу иностранцев

Posted 13 мая 2022, 09:23
Published 13 мая 2022, 09:23
Modified 1 декабря, 08:00
Updated 1 декабря, 08:00
В мае в Краснояружском районе пограничники задержали автомобиль с пассажирами из Юго-Восточной Азии. Их вёз россиянин 1985 года рождения.
В общей сложности остановили пятерых иностранцев. Они собирались незаконно пересечь российско-украинскую границу и уехать в Западную Европу. После проверки примут процессуальное решение.
Также в мае ещё двое граждан Юго-Восточной Азии пытались пройти границу, чтобы уехать всё в ту же Западную Европу. Их поймали неподалёку от Шебекино.