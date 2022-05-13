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Posted 13 мая 2022, 09:23

Published 13 мая 2022, 09:23

Modified 1 декабря, 08:00

Updated 1 декабря, 08:00

Под Белгородом пограничники поймали ехавших в Западную Европу иностранцев

13 мая 2022, 09:23
Сюжет
Граница
Пятерых граждан Юго-Восточной Азии перевозил россиянин. Их задержали в районе села Демидовка Краснояружского района. Об этом сообщили в пограничном управлении по Белгородской и Воронежской областям.

В мае в Краснояружском районе пограничники задержали автомобиль с пассажирами из Юго-Восточной Азии. Их вёз россиянин 1985 года рождения.

В общей сложности остановили пятерых иностранцев. Они собирались незаконно пересечь российско-украинскую границу и уехать в Западную Европу. После проверки примут процессуальное решение.

Также в мае ещё двое граждан Юго-Восточной Азии пытались пройти границу, чтобы уехать всё в ту же Западную Европу. Их поймали неподалёку от Шебекино.

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#Новости#Общество#Мигранты#Граница#Пограничники#ФСБ#Нелегалы#Краснояружский район#Управление фсб
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