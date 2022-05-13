Под Белгородом нашли четыре крупных тайника с наркотиками

Posted 13 мая 2022, 14:26
Published 13 мая 2022, 14:26
Modified 1 декабря, 08:06
Updated 1 декабря, 08:06
Мужчину, перевозившего наркотики, поймали в декабре прошлого года в Старооскольском городском округе. При себе у него было 11,5 кг мефедрона. Ещё 8,5 кг наркотиков правоохранители нашли в четырёх тайниках в Яковлевском горокруге Белгородской области.
Правоохранители остановили автомобиль злоумышленника и обнаружили запрещённые вещества. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В суде его вину доказали полностью.
Старооскольский городской суд рассмотрел дело и приговорил обвиняемого к тюремному сроку. Ближайшие 9,5 года осуждённый проведёт в колонии строгого режима.