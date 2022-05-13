На остановке в посёлке под Белгородом нашли подозрительный пакет

Утром 13 мая в Сети белгородцы сообщили, что на остановке «Нижняя» в посёлке Северном кто-то оставил пакет. Прохожие сообщили в Единую службу спасения.
На место приехали правоохранители. Как сообщили журналистам «Бел.Ру» в региональном управлении МВД, действительно поступило сообщение о бесхозном пакете.
По итогам проверки ничего представляющего угрозу правоохранители не обнаружили. В ведомстве также добавили, что аналогичная ситуация была вчера, 12 мая, в посёлке Ракитное.
Напомним, в Белгородской области до 25 мая действует высокий уровень террористической опасности. В этот период рекомендуется не посещать места массового пребывания людей, обращать внимание на подозрительные предметы, а также носить при себе документы, удостоверяющие личность.