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На остановке в посёлке под Белгородом нашли подозрительный пакет

13 мая 08:13
Фото: Телеграм-канал "Жесть Белгород"
О подозрительном пакете на остановке «Нижняя» в посёлке Северном Белгородского района стало известно утром 13 мая. Фото опубликовали в Сети. Инцидент прокомментировали в региональном управлении МВД.

Утром 13 мая в Сети белгородцы сообщили, что на остановке «Нижняя» в посёлке Северном кто-то оставил пакет. Прохожие сообщили в Единую службу спасения.

На место приехали правоохранители. Как сообщили журналистам «Бел.Ру» в региональном управлении МВД, действительно поступило сообщение о бесхозном пакете.

По итогам проверки ничего представляющего угрозу правоохранители не обнаружили. В ведомстве также добавили, что аналогичная ситуация была вчера, 12 мая, в посёлке Ракитное.

Напомним, в Белгородской области до 25 мая действует высокий уровень террористической опасности. В этот период рекомендуется не посещать места массового пребывания людей, обращать внимание на подозрительные предметы, а также носить при себе документы, удостоверяющие личность.

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