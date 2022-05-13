«Маслосырзаводом» в Ровеньках займутся белорусские инвесторы

О том, что «Ровеньки-маслосырзавод» может выкупить собственник белорусской компании «Молочные горки» Алексей Савчук, стало известно в апреле. Однако представители ровеньской организации эту информацию опровергли. Представители завода ответили «Бел.Ру», что совместно с минсельхозом продолжают вести диалог с банками-кредиторами.