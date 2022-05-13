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«Маслосырзаводом» в Ровеньках займутся белорусские инвесторы

13 мая 14:57
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Заключить соглашение о сотрудничестве с Белгородской областью компании «Молочные горки» предложил губернатор Вячеслав Гладков. Инвестпроект стороны обсудили 13 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Вячеслав Гладков встретился с руководством белорусской компании «Молочные горки». Стороны обсудили сотрудничество организации с Белгородской областью. Соответствующий документ должно проработать региональное министерство сельского хозяйства.

В рамах сотрудничества «Молочные горки» займутся развитием «Маслосырзавода» в Ровеньках. Вячеслав Гладков заявил, что регион со своей стороны окажет необходимую поддержку. Главное сейчас — сохранить рабочие места, добавил губернатор.

О том, что «Ровеньки-маслосырзавод» может выкупить собственник белорусской компании «Молочные горки» Алексей Савчук, стало известно в апреле. Однако представители ровеньской организации эту информацию опровергли. Представители завода ответили «Бел.Ру», что совместно с минсельхозом продолжают вести диалог с банками-кредиторами.

В конце января сообщалось, что «Ровеньки-маслосырзавод» могут признать банкротом. Инициировать процедуру захотели ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк.

Отметим, что завод входит в список системообразующих предприятий Белгородской области.

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