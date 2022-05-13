«Маслосырзаводом» в Ровеньках займутся белорусские инвесторы

Губернатор Вячеслав Гладков встретился с руководством белорусской компании «Молочные горки». Стороны обсудили сотрудничество организации с Белгородской областью. Соответствующий документ должно проработать региональное министерство сельского хозяйства.
В рамах сотрудничества «Молочные горки» займутся развитием «Маслосырзавода» в Ровеньках. Вячеслав Гладков заявил, что регион со своей стороны окажет необходимую поддержку. Главное сейчас — сохранить рабочие места, добавил губернатор.
О том, что «Ровеньки-маслосырзавод» может выкупить собственник белорусской компании «Молочные горки» Алексей Савчук, стало известно в апреле. Однако представители ровеньской организации эту информацию опровергли. Представители завода ответили «Бел.Ру», что совместно с минсельхозом продолжают вести диалог с банками-кредиторами.
В конце января сообщалось, что «Ровеньки-маслосырзавод» могут признать банкротом. Инициировать процедуру захотели ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк.
Отметим, что завод входит в список системообразующих предприятий Белгородской области.