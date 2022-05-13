Гладков объявил об отставке главы Ивнянского района

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Алексей Калашников руководил муниципалитетом в Белгородской области три года. Ранее чиновник сам заявил о том, что покидает пост. Губернатор в телеграм-канале подтвердил его уход с должности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что глава Ивнянского района Алексей Калашников покинул пост. Днём ранее экс-чиновник местной администрации на своей странице в соцсети сообщил об уходе с должности руководителя муниципалитета. Калашников возглавил Ивнянский район в 2019 году. До этого он четыре года руководил администрацией Шебекинского горокруга, а после работал замначальника областного департамента ЖКХ. Кто станет новым главой Ивнянского района, губернатор Гладков не сообщил. 11 мая стало известно, что руководитель Алексеевского городского округа Станислав Сергачёв покидает свой пост. Его заявление рассмотрит Совет депутатов.