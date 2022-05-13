bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая 2022, 05:43

Published 13 мая 2022, 05:43

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

Гладков объявил об отставке главы Ивнянского района

13 мая 2022, 05:43
Сюжет
Губернатор
Алексей Калашников руководил муниципалитетом в Белгородской области три года. Ранее чиновник сам заявил о том, что покидает пост. Губернатор в телеграм-канале подтвердил его уход с должности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что глава Ивнянского района Алексей Калашников покинул пост. Днём ранее экс-чиновник местной администрации на своей странице в соцсети сообщил об уходе с должности руководителя муниципалитета.

Калашников возглавил Ивнянский район в 2019 году. До этого он четыре года руководил администрацией Шебекинского горокруга, а после работал замначальника областного департамента ЖКХ.

Кто станет новым главой Ивнянского района, губернатор Гладков не сообщил.

11 мая стало известно, что руководитель Алексеевского городского округа Станислав Сергачёв покидает свой пост. Его заявление рассмотрит Совет депутатов.

#Новости#Белгородская область#Политика#Ивнянский район#Губернатор#Алексей калашников#Вячеслав Гладков#Алексеевский горокруг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика