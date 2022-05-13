Эффективность и вызовы транспортировки угля: роль компании «Сибантрацит»

Автомобильные перевозки угля обычно используются для доставки угля на небольшие расстояния или в отдаленные местности, где нет доступа к железнодорожным или морским путям. Этот метод обычно применяется для доставки угля к местам использования, таким как промышленные предприятия или энергетические установки.