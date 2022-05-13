Беженка с Украины с тремя детьми шла пешком 12 дней до белгородской границы

Posted 13 мая 2022, 14:43
Published 13 мая 2022, 14:43
Modified 1 декабря, 08:13
Updated 1 декабря, 08:13
Тамара вместе с детьми жила в городе Новая Каховка Херсонской области. Под обстрел женщина попала в городе Изюм Харьковской области, когда находилась у родственников в гостях.
Когда началась стрельба, мы шли пешком до Волчанска, а с Волчанска перешли в Шебекино, в Россию. Шли пешком с тремя детьми.Тамара
Старшей дочери Тамары 9 лет, двум сыновьям 5 и 2 года, ещё одна 11-летняя дочь осталась на Украине в Днепропетровске.
Во время стрельбы убежали в погреб, всё полностью снесли, не дай Бог бы снаряд попал. Нас присыпало землёй, но мы вышли и оттуда пошли пешком. Родственники остались там, они не захотели идти — пожилые люди, никто не хочет бросать свой дом.Тамара
В пути женщина с детьми была 12 дней. По словам Тамары, еду удалось взять из дома, на блокпостах и в пути помогали российские солдаты: «Нам даже помогали искать дома, чтобы переночевать».
«В Купянске остановились на 2 дня в детском интернате, мы там отдохнули, покупали детей, переодели, привели в порядок. Памперсы дали и продукты с собой», — рассказала Тамара.
В Россию женщина попала 26 апреля, на оставшиеся деньги сняла в Шебекино квартиру. Позже соседи Тамары рассказали ей о мобильном ПВР, который находится в Белгороде. В пункт временного размещения женщина попала 7 мая.
«В ПРВ таким, как мы, оказывают помощь, кормят, работу даже могут дать», — подчеркнула Тамара.
Напомним, 12 мая ПВР на территории АСК «Вираж» посетил мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон.