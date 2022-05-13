Беженка с Украины с тремя детьми шла пешком 12 дней до белгородской границы

Во время стрельбы убежали в погреб, всё полностью снесли, не дай Бог бы снаряд попал. Нас присыпало землёй, но мы вышли и оттуда пошли пешком. Родственники остались там, они не захотели идти — пожилые люди, никто не хочет бросать свой дом.Тамара