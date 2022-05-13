Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцев вновь пугают сообщениями о палочках холеры в воде

13 мая 14:00
Фото: «Бел.Ру»
Такие сообщения распространяются в чатах. В телеграм-канале «Война с фейками. Белгород» в очередной раз напомнили, что повода для беспокойства нет.

В чатах среди белгородцев вновь распространяют сообщения о том, что в воде из-под крана в регионе якобы обнаружили палочку холеры. Ссылаются при этом на неких людей из больницы и «нескольких медиков».

Информация об обнаружении палочки холеры в воде является недостоверной, пишут в телеграм-канале «Война с фейками. Белгород». Этим сообщением жителей региона пытаются напугать уже не в первый раз. Подобный фейк распространяли в начале мая.

Слухи появились на фоне новости о том, что Роспотребнадзор в конце апреля рекомендовал усилить меры профилактики холеры нескольким регионам, в том числе Белгородской области.

В регионе питьевая вода берётся из артезианских скважин, перед подачей потребителям её обязательно обеззараживают. Ранее сотрудники водозаборной станции рассказали «Бел.Ру», как очищают воду.

Отметим, что в Белгородской области случаев не регистрировали более 30 лет.

Материалы по теме
Фейк: в Белгородской области вода заражена холеройРоспотребнадзор: в 2022 году в Белгородской области не выявили случаев холерыВ Белгородской области холеры не было больше 30 лет
#Новости#Холера#Вода#3#Белгородская область#Фейк#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46