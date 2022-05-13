Белгородцев вновь пугают сообщениями о палочках холеры в воде

В чатах среди белгородцев вновь распространяют сообщения о том, что в воде из-под крана в регионе якобы обнаружили палочку холеры. Ссылаются при этом на неких людей из больницы и «нескольких медиков».
Информация об обнаружении палочки холеры в воде является недостоверной, пишут в телеграм-канале «Война с фейками. Белгород». Этим сообщением жителей региона пытаются напугать уже не в первый раз. Подобный фейк распространяли в начале мая.
Слухи появились на фоне новости о том, что Роспотребнадзор в конце апреля рекомендовал усилить меры профилактики холеры нескольким регионам, в том числе Белгородской области.
В регионе питьевая вода берётся из артезианских скважин, перед подачей потребителям её обязательно обеззараживают. Ранее сотрудники водозаборной станции рассказали «Бел.Ру», как очищают воду.