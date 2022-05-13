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Белгородец украл и сдал на металлолом пешеходный мост

13 мая 09:29
Фото: Бел.Ру
29-летний житель Чернянского района украл железный мост через ручей и сдал его на металл. Теперь молодому человеку придётся поработать 240 часов на благо общества. Об этом сообщает «Фонарь».

В Кочегурах в Чернянском районе местный житель украл пешеходный мост. Он распилил его и сдал на металлолом. В суде молодого человека признали виновным и назначили ему 240 часов общественных работ, пишет издание.

Это случилось в октябре 2021 года. Мужчина украл мост рядом со своим домом. Позже он его распилил и сдал на металлолом. Белгородцу удалось выручить чуть более 6 тыс. рублей. Эти деньги он уже возместил государству.

Напомним, в конце апреля житель Старого Оскола прям в центре города украл два дорожных знака. Сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей. Дорожники ненадолго ушли с объекта, злоумышленник воспользовался их отсутствием.

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#Новости#Кража#Мост#Чернянский район#Происшествия
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