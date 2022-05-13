Белгородец украл и сдал на металлолом пешеходный мост

В Кочегурах в Чернянском районе местный житель украл пешеходный мост. Он распилил его и сдал на металлолом. В суде молодого человека признали виновным и назначили ему 240 часов общественных работ, пишет издание.
Это случилось в октябре 2021 года. Мужчина украл мост рядом со своим домом. Позже он его распилил и сдал на металлолом. Белгородцу удалось выручить чуть более 6 тыс. рублей. Эти деньги он уже возместил государству.
Напомним, в конце апреля житель Старого Оскола прям в центре города украл два дорожных знака. Сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей. Дорожники ненадолго ушли с объекта, злоумышленник воспользовался их отсутствием.