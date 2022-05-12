Жителям белгородского села Солохи предложили переехать в безопасное место

Когда вчера поздно вечером произошла беда, глава района принял решение переселить жителей, которым некуда было поехать в самое близкое и безопасное место — физкультурно-спортивный комплекс Бессоновки. Четыре человека согласились переночевать. Всем было предложено с сегодняшнего дня переселиться в гостиницы Белгорода, где уже достаточно давно проживают не только беженцы с ЛНР и ДНР, но и люди, которые проживали в Нехотеевке и Журавлёвке.Вячеслав Гладков