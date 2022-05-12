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Жителям белгородского села Солохи предложили переехать в безопасное место

12 мая 16:44
Фото: Из Телеграма Вячеслава Гладкова
Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова спросили, куда вывезли людей из села Солохи.
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Обстрел

По словам Вячеслава Гладкова, жителям села Солохи предложили переселиться в гостиницы Белгорода, но в настоящий момент желающих уехать из села не нашлось.

Когда вчера поздно вечером произошла беда, глава района принял решение переселить жителей, которым некуда было поехать в самое близкое и безопасное место — физкультурно-спортивный комплекс Бессоновки. Четыре человека согласились переночевать. Всем было предложено с сегодняшнего дня переселиться в гостиницы Белгорода, где уже достаточно давно проживают не только беженцы с ЛНР и ДНР, но и люди, которые проживали в Нехотеевке и Журавлёвке.Вячеслав Гладков

Напомним, что село Солохи обстреляли вечером 11 мая. Пострадали семь человек, один человек погиб.

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